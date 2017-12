Atendendo a solicitação do Poder Executivo e da Câmara de Vereadores, INSS irá implantar plataforma digital em Costa Rica

Com objetivo de facilitar a vida dos segurados que utilizam os serviços da Previdência Social em Costa Rica – MS e também na região, e ainda, atendendo a solicitação do Poder Executivo e da Câmara de Vereadores, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa assinou no mês de novembro um ACT – Acordo de Cooperação Técnica – para implantação do “Projeto INSS Digital – Uma nova forma de atender”.

“Essa nova plataforma vai permitir que os segurados façam a solicitação de requerimentos por meio eletrônico”, explicou o prefeito ao lembrar que essa conquista só foi possível com apoio da Câmara de Vereadores de Costa Rica.

Segundo o prefeito, a instalação do sistema vai trazer grandes benefícios, como o aumento da capacidade de atendimento na agência local e a redução do tempo de espera por parte do segurado, que passará a ter acesso a uma série de serviços de forma online.

“Essa é uma plataforma inovadora que veio para melhorar o atendimento nas agências do INSS para que o cidadão tenha maior conforto e não precise ir até uma agência física dar entrada em alguns requerimentos”, complementou o prefeito.

Proposta

Em carta de intenções assinada pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa e encaminhada ao gerente Executivo do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – Joaquim Cândido Teodoro, no mês de outubro de 2017, o chefe do Executivo manifestou interesse em aderir ao Programa INSS Digital, com objetivo de facilitar a vida do cidadão de forma que o mesmo tenha acesso aos benefícios e serviços do INSS, sem precisar se deslocar até uma agência do órgão.

Por sua vez, o gerente Executivo do INSS, em resposta a carta de intenções entregou pessoalmente o ofício ao prefeito no mês de novembro com a proposta de celebração do ACT – Acordo de Cooperação Técnica – do “Projeto INSS Digital – Uma nova forma de atender”. “O acordo tem como finalidade possibilitar o requerimento, por meio eletrônico, de benefícios previdenciários e de prestação continuada”, explicou Joaquim de Carvalho que estava acompanhado do chefe de serviços de Benefícios da gerência de Campo Grande – MS, Raimundo Pereira Ruiz.

“Com a assinatura do ACT nos próximos dias já estaremos celebrando convênio entre o município e o INSS e assim poderemos contar com a plataforma digital a fim de melhorar a vida dos beneficiários”, enfatizou o prefeito Waldeli ao relembrar que essa é uma luta dele junto com os vereadores de Costa Rica.