ACUSADO por estupro de crianças foi preso pela Polícia Civil de Chapadão do Sul. Ele é foragido da Justiça e estava há dois no município

Sebastião Quirino de Almeida é o nome do homem preso pela Polícia Civil de Chapadão do Sul acusado de pelo menos quatro abusos sexuais contra crianças. Ele estava foragido da cidade de Inocência e viajava em companhia da filha, uma garotinha de 10 anos sob sua guarda desde o falecimento da mãe. Segundo fontes ele possui atração sexual incontrolável por crianças e cumpriu pena pelo crimes de estupro de vulnerável em três cidades. Em Camapuã ele foi até a sede de uma fazenda e pegou a filha dos caseiros – uma menina muda de 6 anos – e estava tentando estuprá-la quando o pai os achou no mato.

Em Paranaíba acabou acusado pelo estupro de um menininho e zarpou para Inocência. Em 2013 chamou uma menina de 8 anos na época para “ver um gatinho” num terreno baldio. Tirou a roupa da vitima e começou a se esfregar quando foi visto por uma vizinha que começou a gritar por socorro. É considerado fugitivo da Justiça e esteve na cidade goiana de São Simão. Aparentemente vinha se deslocando e há dois dias parou em Chapadão do Sul achando que não seria reconhecido.

Os policiais chegaram até o local que serviu de abrigo para Sebastião Quirino de Almeida através de uma denúncia anônima informando sobre a presença de foragido da Polícia acompanhado pela menina. Apesar do histórico de abusos e atos obscenos ele conseguiu ficar com a guarda de uma criança. Alguns crimes eles já cumpriu pena. Dois agentes fizeram uma campanha até ele aparecer e receber voz de prisão.

