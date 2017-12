Vídeo: Aeronave de empresa de valores pega fogo ao tentar decolar na fronteira

Uma aeronave transportando valores da empresa Prosegur teve um princípio de incêndio nesta quarta-feira (27) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã – localizada a 323 km de Campo Grande.

De acordo com o jornal paraguaio ABC Color, o fogo começou no momento em que a aeronave, matrícula ZP-BEE Aerotax SA, se preparava para decolar. O incidente aconteceu durante a tarde.

Imagens gravadas no Aeroporto de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, distante 323 quilômetros de Campo Grande, revelam o momento em que a tripulação de um avião se mobilizou para controlar um princípio de incêndio em uma aeronave.

Três pessoas, incluindo o piloto, estavam no avião que tentou decolar por volta das 15h40. Eles transportariam valores da empresa brasileira Prosegur, que tiveram de ser transferidos para um carro blindado e levados por terra.

Extintores de incêndio auxiliaram a equipe até a chegada do Corpo de Bombeiros, que fez o controle da aeronave.

As primeiras análises técnicas indicam que o fogo tenha começado no motor da aeronave. Pelo vídeo, é possível ainda, identificar que o avião ficou parado no meio da pista, até que a situação fosse controlada. Amalio Rios, piloto, e as outras duas pessoas, não se feriram.