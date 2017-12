Prefeito Ivan Xixi está em Brasília em busca dos últimos recursos de 2017

O prefeito municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira, Ivan Xixi (PMDB) está em Brasília nesta semana, a última de 2017, realizando “lobby” em busca de recursos para o município.

Ivan Xixi informou que todo o ano, desde que se tornou prefeito de Paraíso das Águas, neste período busca em Brasília dos últimos recursos do ano. Na última quarta-feira(27), o prefeito Ivan Xixi e demais prefeitos de Mato Grosso do Sul se reuniram com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, onde discutiram importantes assuntos pertinentes ao desenvolvimento dos municípios.

Entre as solicitações estão destinação de recursos para a saúde, educação e esporte. O prefeito também esteve no Ministério do Desenvolvimento, Funasa e Mapa.

O chefe do Executivo Municipal deve retornar para Paraíso das Águas somente nesta sexta-feira (29), onde deverá passar a virada do ano com a família.

*Brito News – Fotos Max Arantes Jr.