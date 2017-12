Paranaíba: Jovem morre ao bater em arvore no centro.

O adolescente Moisés Alves, perdeu a vida após perder o controle da moto que pilotava e após bater em uma árvore no cruzamento da Av. Augusto Corrêa da Costa com a Rua Rui Barbosa por volta das 21:40Hs dessa quarta-feira (27), no Centro de Paranaíba.

Informações preliminares informam que o jovem pilotava a moto quando teria perdido o controle da motocicleta e colidido com uma árvore, o Corpo de Bombeiro foi acionado até o local, porém o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A nossa reportagem esteve no local e encontrou o pai do jovem no local do acidente desolado, nós do News Informa lamentamos o fato.

