Comunicado da Sanesul – vai faltar água

A Sanesul informa à população de Chapadão do Sul que em virtude de problemas no quadro de comando do sistema de abastecimento, poderá ocorrer interrupção no fornecimento de água hoje 28/12/2017, quinta-feira, até às 18:00 horas, nos seguintes bairros: Polo Empresarial, Esplanada, Flamboyant e intermediações do Parque União.

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço.

É importante que a população evite o desperdício de água

Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos.

Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.

