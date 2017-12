COLISÃO entre carreta e carro na MS-306 era trote. Comunicação criminosa mobilizou quatro bombeiros e três socorristas da Cruz Vermelha

Quatro miliares do Corpo de Bombeiros e três socorristas da Cruz Vermelha de Chapadão do Sul fizeram um rápido deslocamento pela esburacada MS-306 em direção a Costa Rica para atender uma colisão frontal entre carreta e um carro com duas vítimas nas ferragens. Estavam focados e preparados para salvar vidas, mas a equipe de socorro abortou o atendimento quando chegou no trevo de acesso aos Baús / Costa Rica e depois que vários carros foram parados em busca de informações. Os motoristas confirmaram que não havia nenhuma irregularidade na pista. Decidiram voltar rapidamente às bases porque uma tragédia real pode acontecer a qualquer momento.

CAMPEÃ DE TROTES – A Polícia Militar é a campeã no recebimento de trotes e várias pessoas já foram presas em Chapadão do Sul por “Falsa Comunicação de Crime”. O número varia de acordo com a característica da cidade ou até mesmo estado. Já o fato de colocar médicos / socorristas da Cruz Vermelha e do Corpo de Bombeiros em rodovias movimentadas por palhaçada denota um crime grave e destaca algum tipo de perturbação mental do comunicante que já foi alvo de análises feitas por profissionais em psicologia.

PREJUÍZOS FINANCEIROS – essa ação resultou em um prejuíazo em torno de R$ 1.500.00 (hum mil e quinhentos reais), a Cruz Vermelha, que teve seu veiculo danificado, ao cair sobre um buraco da rodovia MS 306, que causou rompimento de uma mangueira do radiador e provocou um aquecimento no carro e consequentemente o radiador do carro terá que ser substituído.

