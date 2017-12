265 professores de Costa Rica recebem na sexta-feira (29) o 15º salário

Mesmo com o atual cenário vivido por muitos municípios brasileiros, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa anunciou o pagamento do 15º salário para os professores da REME – Rede Municipal de Educação.

Aproximadamente R$ 1 milhão, recurso oriundo do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – que foram divididos entre os 265 profissionais da Secretaria de Educação de Costa Rica – MS nesse ano de 2017 com o pagamento do 14º em novembro e o 15º em dezembro.

Mais um esforço realizado pela atual administração, que além de eleger a educação como uma de suas prioridades, tem instituído uma política de valorização dos servidores.

“Os nossos professores são os nossos grandes heróis. São os craques da educação e devemos nos lembrar disso sempre. Esse prêmio de produtividade não é um gesto de generosidade, é um reconhecimento pela valorosa profissão e o empenho de cada um para que Costa Rica tenha qualidade no ensino. Só conseguimos realizar tal feito porque os próprios educadores são exemplo quando o assunto é gestão”, enfatizou o prefeito Waldeli.

Segundo a secretária Municipal de Educação, professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabal, em Costa Rica o professor é reconhecido valorizado, principalmente, por promover de forma responsável e eficaz o desenvolvimento da educação nas suas instituições educacionais.

“São profissionais que se dedicam no processo de aprendizagem dos nossos alunos diariamente. Sejam eles professores, monitores, coordenadores, diretores ou secretários escolares. O município, hoje, paga um salário acima do piso nacional, reconhece e valoriza o profissional em sala de aula. É muito importante e válida essa parceria do executivo com o educador”, afirmou a Profª Me. Manuelina Martins que complementa “a folha complementar referente ao 15° salário é uma conquista para a categoria do magistério”.

O prefeito destaca ainda que busca pelo diálogo, melhores salários e condições dignas de trabalho é o compromisso do governo de Costa Rica com o professor.

“A melhor forma de buscarmos uma educação com qualidade é melhorando as condições físicas das escolas, a questão financeira do professor e capacitá-los sempre. Estamos fazendo o possível para honrar nossos compromissos com a Educação. A ideia é estimular os professores a manter a qualidade no ensino ofertado nas escolas municipais, como a nota do Ideb – Índice de Desenvolvimentismo da Educação Básica – que está entre as três melhores do Estado”, finalizou o prefeito de Costa Rica.