O site da prefeitura de Chapadão do Sul foi invadido por hackers na manhã desta quarta-feira (27).

O sistema está fora do ar desde as primeiras horas desta quarta-feira. A pagina aprece apenas uma mensagem e uma música de fundo, no estilo africana.

Técnicos da prefeitura já estão iniciando serviços de recuperação do site. Não há previsão da volta do sistema.