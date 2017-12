Plantação de soja em Paranaíba chega a 1.000 hectares

A Fundação Chapadão em parceria com o Sindicato Rural de Paranaíba realizou o plantio de 40 variedades de soja que farão parte do experimento safra 2017/2018. O plantio foi realizado na Fazenda Mascote de propriedade de Milton Macedo de Jesus. Esta será a quinta safra seguida que é realizada o experimento, os resultados obtidos nos anos anteriores permitiram concluir que Paranaíba (MS) está apta para o cultivo da soja.

Segundo o secretário do Sindicato Rural de Paranaíba e filho do proprietário da Fazenda Mascote, Fábio Macedo, a lavoura experimental desta nova safra está tendo um excelente desenvolvimento e os resultados obtidos nos anos anteriores incentivaram os primeiros produtores a investir na atividade no município. “Plantamos uma pequenas área comercial pela primeira vez este ano e sabemos de outros produtores com áreas bem maiores que também foram plantadas. Torcemos pelo sucesso de todos para que incentive mais pessoas a entrar na atividade com segurança nos próximos anos”, disse.

O trabalho realizado pela Fundação Chapadão em parceria com o Sindicato Rural é essencial para a segurança e incentivo desta nova alternativa para o agronegócio do município. Estima-se que a área plantada de soja em Paranaíba na safra 2017/2018 já seja superior a 1.000 hectares. “Sabemos que 1.000 hectares de lavoura de soja em um município como o Chapadão do Sul não é nada, mas quando lembramos que há menos de dez anos não existia soja em Paranaíba e que nos últimos quatro anos a soja existente era apenas a experimental de 5 hectares, percebemos a importância da pesquisa e que o trabalho iniciado em 2013 começa a colher os primeiros frutos”, concluiu Fábio.

Extremamente feliz por ver que o trabalho iniciado pelo Sindicato Rural juntamente com a Fundação Chapadão está incentivando o desenvolvimento de uma nova atividade no município, o presidente Nilo Alves Ferraz demonstra toda sua felicidade e satisfação. “Esperamos que os primeiros a investirem na soja na nossa cidade tenham sucesso e incentivem mais produtores a investirem nesta cultura sempre com assistência técnica competente, gerando emprego e renda e trazendo desenvolvimento para o município. Ficamos muito felizes em saber que este trabalho realizado pela Fundação Chapadão e o Sindicato Rural de Paranaíba está obtendo sucesso e poderá colaborar com o desenvolvimento do agronegócio de nossa cidade e região”, finalizou.

informações do JPnews

