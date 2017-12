Nesta sexta-feira tem Pré-Réveillon com Kid & Kenner na DeCarli Bier

Nesta sexta-feira (29), acontece o Pré-Réveillon Choperia DeCarli com a dupla Kid & Kenner, umas das duplas de mais sucesso no estado. Além da dupla a festa contará com o DJ Renato Fidelis agitando o público com os mais diversos ritmos.

Uma grande estrutura de som e iluminação estará sendo montada para este evento.

Convites

1° lote: ESGOTADO; 2° Lote R$25,00 (sujeito a aumento até quinta – Feira)

Pontos de Vendas

Choperia DeCarli Bier, Padaria ki-Pão e Mamute (67 9.9916-3549).

“Reservas de Bistrôs na compra de combos antecipados”

Maiores informações (67) 3562-3396

Comentários