Governador sanciona lei que institui Perpétuo Socorro como padroeira de MS

Após aprovação do projeto na Assembleia Legislativa, a lei que institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira de Mato Grosso do Sul será sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A ação está marcada para esta quarta-feira (27), às 9h, no Santuário da santa, localizado na avenida Afonso Pena, bairro Amambai.

O projeto foi aprovado com 14 votos dos deputados estaduais na segunda votação no dia 20 de dezembro.

Autor da proposta, deputado Paulo Siufi (PMDB) pediu que a matéria fosse colocada para ser votada junto com o pacotão de projetos que estavam sendo apreciados na sessão do dia. Presidente da Casa, Júnior Mochi (PMDB), aceitou o pedido e incluiu o texto para votação, o que gerou protestos da bancada evangélica, contra a aprovação da lei.

Leandro Abreu – correio do estado

