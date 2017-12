Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Fio e Clara se aproximam. Com a proximidade do aniversário de Tonico, Benê, Tina, Keyla, Lica e Ellen relembram o dia em que se conheceram. Josefina conversa com Dóris e Roney sobre sua preocupação com o vício de Julinho em jogos digitais. Tina e Ellen falam com as amigas sobre suas paixões por Anderson e Jota. Ernesto flerta com Nena. K1 e K2 estranham a felicidade de Fio. As amigas repassam os acontecimentos de suas vidas no último ano. Tonico aprende a andar e todos se emocionam.

TEMPO DE AMAR

Conselheiro sofre a perda de Odete ao lado de Celeste Hermínia. Vicente e Olímpia choram a morte de sua tia. Maria Vitória conforta Vicente. Conselheiro revela a Celeste que havia morado em sua casa com Odete, e a fadista o repreende por sua omissão. Lucinda é rude com Leonor. Inácio alerta Lucerne sobre as finanças do cabaré. Leonor descobre que Inácio está abrigado no cabaré e conta a Lucinda. Helena apoia Geraldo, que anseia por seu jantar com Nicota. Maria Vitória visita Celeste. Conselheiro expulsa Teodoro de sua casa. Delfina aconselha Fernão a procurar Macário. Izabel fala de Maria Vitória para José Augusto. Celeste decide passar um período na casa de Alzira e Bernardo. Nicota pede Geraldo em namoro. Lucinda vai ao cabaré de Lucerne.

PEGA PEGA

Antônia afirma a Domênico que ama Júlio. Lígia avisa a Athaíde que vai fugir. Eric pede a Sabine que lhe devolva a guarda de Bebeth e seu cargo na empresa. Sandra Helena conta a Agnaldo que acredita que Aníbal esteja envolvido com a morte de Mirella. Dom pede a Tânia que fique de olho em Sabine. Maria Pia garante a Malagueta que sempre estará a seu lado. Sandra Helena procura Eric para falar sobre a morte de Mirella.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Raquel dispensa Bruno ao saber que ele não se separou. Renato convence Lívia a deixar Tomaz visitar seu cachorro. Clara se impressiona com o jeito como Adinéia trata Samuel. Patrick diz como Clara pode descobrir se Samuel tem uma vida dupla. Laerte observa Duda beber. Clara pede que Patrick passe o Ano Novo com ela. Bruno se separa de Tônia e procura Raquel. Nicolau e Estevão não conseguem encontrar Diego e Melissa. Isabel e Raul reclamam com Vinícius da demora em encontrar sua filha. Nicácio se apresenta para as meninas do bordel. Sophia usa Vanessa em seu plano para se vingar de Mariano. Josafá se diverte com Tomaz. Mercedes obriga Cleo a devolver o dinheiro que ela pediu a Clara para ajudar Mariano. Renato confirma que Samuel mentiu, e Clara pensa em falar com Irene. Tomaz diz a Josafá que dormirá na casa de Mercedes. Vanessa se aproxima de Cleo. Tônia sai de casa. Bruno convida Nádia e Gustavo para passar o Ano Novo com ele e Raquel. Cleo diz a Mariano que pode trabalhar no bordel para ajudá-lo. Lívia proíbe Tomaz de ficar na casa de Mercedes.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Maria José dá luz a um menino. Ela e Alessandro estão felizes pelo nascimento do bebê. Maura, indignada, diz a Lizete que ela deveria ser a mãe do filho de Alessandro. Lizete pede a ela que esqueça Alessandro, já que fez de tudo para reconquistá-lo e não conseguiu. Ulisses encontra Sandra em um hospital onde foi internada depois de uma overdose. Pedro é preso e pede a Chucho que não conte nada a suas filhas nem a Alessandro. Jorge diz a Helena e Ulisses que Sandra está em coma e que, se não reagir em dois meses, terá morte cerebral. Ele diz que se isso acontecer, não receberão um centavo de seu ex-sogro. Ulisses sugere a Helena que peça ajuda a Maria José para que se faça passar por Sandra. Gabriel conta a Paula que seu pai está preso. Ela conta para Alessandro e diz que Bruno ameaçou denunciar seu pai se Maria José não votasse nela para a presidência da empresa. Fingindo inocência, Bruno diz à mãe que está sendo acusado de ser o culpado pela prisão do pai de Maria José. Vitória, que já não acredita cegamente no filho, pede explicações sobre sua viagem à República Dominicana e a morte do juiz.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Carlos se desculpa com Fernanda e Xavier por importuná-los e vai embora. Fernando quer localizar Carlos. Camila comenta com Mariana que Fernanda tem um filho e acha que Carlos é o pai da criança. Xavier tenta fazer Fernanda entender que as crianças crescem traumatizadas quando não sabem quem são seus pais verdadeiros. Fernanda diz que não pretende contar a verdade por que Carlos a enganou. Luiz tenta convencer Marisa a não colocar Carlos na presidência do banco. Mariana diz a Camila que se Fernanda disser a verdade ela irá para a cadeia. Luiz se irrita ao saber que Pedro visita Marisa. Diego mantém Luciana trancada e não a deixa sair. Pedro visita Marisa, discute com Carlos e é expulso por ele. Salesiano não aceita matar Carlos porque as suspeitas recairiam sobre ele e Luiz. Xavier pede Fernanda em casamento. Fernanda pede a Pedro que não volte a maldizer Carlos, porque ele é o pai de seu filho. Pedro diz a Fernanda que deveria amar Xavier. Carlos beija Fernanda, que reclama por ele ter ido com Isabela para os Estados Unidos. Carlos a critica por ter ido para a Espanha com Xavier e voltado com um filho. Fernanda pede a Pedro que não culpe Carlos por suas desgraças, pois foi muito feliz a seu lado. Fernanda mostra a Maribel a floricultura onde vai trabalhar.

CARINHA DE ANJO

Miguel e Zeca vão até a casa de Juju e ela grava um vídeo em seu vlog para anunciar para todos que agora ele faz dupla com o primo, Miguel. Na casa de Estefânia e Vitor, a família chega para o almoço e também para Dulce conhecer Leonardo. Cecília convida Vitor e Estefânia para serem o padrinho e madrinha de seu casamento com Gustavo. Zé Felipe conhece Lulu e os dois se dão bem. O pequenino apresenta a vaca mimosa para a nova amiga. Dulce Maria conhece Leonardo e ganha um presente dele. Leonardo consegue se passar por um homem transformado. Gustavo é o único que prefere manter certo distanciamento do primo. Flávio termina de pintar o apartamento de Haydee. Leonardo vai até a casa da mãe de Nicole para dizer que é uma injustiça, pois ele foi o cúmplice da falecida para aplicar a vingança contra a família Lários.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Páris entra em seguida, agitado, e diz que tem certeza que Enrico irá permitir que o físico Merlino volte a produzir o elixir. Tamar abraça Páris. Enrico está na sala do trono. Lizabeta chega e conversa com Enrico que mesmo Merlino salvando Pietra e Tamar, será julgado e condenado pelos crimes que cometeu. Pietra questiona Lucy sobre o significado da caixa, do frasco e as sementes. Na sala do trono, Merlino é levado por soldados até Enrico, mas ao invés de aceitar a proposta, chantageia Enrico que fica furioso, desembainha a espada e encosta no pescoço de Merlino. Joniel, Tiana e Gonzalo estão juntos na masmorra, Nodier entra com arrogância e pergunta se todos estão sendo bem tratados. Pietra está jantando com Lucy quando Enrico chega e bate à porta. Pietra apresenta Lucy para Enrico que se surpreende.

APOCALIPSE

