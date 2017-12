Autoridades municipais prestigiam cerimônia de posse do juiz da 1ª Vara Cível de Costa Rica

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa, o vice-prefeito Roberto Rodrigues e o presidente do Poder Legislativo, vereador Lucas Lázaro Gerolomo, e demais autoridades locais, prestigiaram, a solenidade de posso do juiz de Direito Francisco Soliman, que veio transferido da cidade de Pedro Gomes – MS.

Natural do Rio Grande do Sul, o juiz Soliman tomou posse na 1ª Vara Cível da Comarca de Costa Rica, antes ocupada pelo magistrado Walter Arthur Alge Netto que assumiu recentemente a 3ª Vara Cível de Nova Andradina – MS.

Soliman agradeceu a presença e todos que estavam prestigiando a solenidade e declarou ter gostado muito de Costa Rica. “É uma cidade bem estruturada, que tem ganhado destaque não só no Estado de Mato Grosso do Sul, mas também no Brasil, em razão do seu desenvolvimento local”.

O prefeito por sua vez deu as boas-vindas ao juiz e colocou o gabinete do Executivo Municipal a disposição do magistrado. “Desejo sucesso em sua nova caminhada”, declarou o prefeito Waldeli.

Além das autoridades acima citadas, também prestigiaram a posse do magistrado o juiz de Direito Marcus Abreu de Magalhães, Titular da 2ª Vara Cível e Criminal, que conduziu a cerimônia, o promotor de Justiça George Cassio Tiosso Abbud, a defensora pública Nádia Beatriz Farias da Silva Magion, o defensor Bruno Bertoli Grassani e a presidente da 16º Subseção da OAB de Costa Rica, Elizandra Thaís Frezarin Rosa Matsumoto.

E ainda, o delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes, o comandante da Polícia Militar Esteban Palácios, o major do Corpo de Bombeiros Aldinei Peres da Silva, os vereadores Claudomiro Marins Rosa (líder do prefeito), Waldomiro Bocalan (1º secretário), Rosângela Marçal (2ª secretária), Rayner Moraes, Antônio Divino Félix, Jovenaldo Francisco dos Santos, advogados da comarca, imprensa local, entre outros.