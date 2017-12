Três jovens são encontrados mortos às margens da BR-158, entre Jataí e Caiapônia

Os corpos foram encontrados por um fazendeiro que passava pelo local. Até o momento apenas um jovem de 21 anos, de Jataí, foi identificado.

Três jovens foram encontrados mortos na tarde desta segunda-feira (25), às margens da BR-158, no município de Caiapônia.

Um fazendeiro transitava pela região quando localizou os corpos.

A polícia suspeita que, antes de morrer, os jovens tenham sido torturados.

Existe a suspeita de que eles tenham sido assassinados em outro local com tiros e facadas e os corpos deixados ali há pelo menos cinco dias.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam caídas perto do córrego Dantas, entre Jataí e Caiapônia. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada.

Até o momento apenas um dos jovens foi identificado, trata-se de John Weiner, de 21 anos, que era natural de Jataí, também no sudoeste do estado.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão do IML foram chamados.

A suspeita é de que os três sejam moradores de Jataí. Ainda não há pistas sobre a autoria ou motivação do triplo assassinato.

Repórter Mari JTI/ PlantãoJTI

Comentários