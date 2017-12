Tereza Cristina consegue liberação Financeira para praça pública de Alcinópolis

Foi liberada a segunda parcela financeira apresentada pela deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), no valor de R$ 167. 076,50, junto ao Ministério do Turismo. O montante tem como finalidade a construção de uma Praça Pública, no Município de Alcinópolis.

A construção de uma praça é reivindicação antiga de moradores e visitantes e pretende melhorar o atendimento ao turista, além de gerar emprego e renda para os moradores. Alcinópolis é conhecida como “A Capital Estadual da Arte Rupestre” e possui vários sítios arqueológicos, em especial o ‘Templo dos Pilares’, um dos maiores sítios rupestre do Brasil.​