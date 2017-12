Sul-chapadense vice-campeão nacional recebe homenagem em Campo Grande

O Atleta Felipe Roniery de Chapadão do Sul recebeu na última terça-feira, 19, a homenagem da Fundesporte com o Prêmio Esporte MS 40 realizado em Campo Grande no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Roniery foi medalha de prata na prova de atletismo 110 metros com barreiras em nível nacional, em evento realizado em Brasília. O evento da premiação reuniu centenas de pessoas, entre atletas, técnicos e árbitros destaques do ano e também prefeitos, deputados, vereadores e gestores municipais.

O técnico de atletismo prof. Juari Souza Barros, que também estava no evento, recebeu juntamente com o atleta a premiação.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam o atleta novamente pelo feito em elevar o nome de Chapadão do Sul em uma competição nacional.

