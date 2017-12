Shows de Tati Romero, Hugo Salles, Banda Almanaque e Queima de Fogos Piromusical prometem animar o Réveillon 2018 em Costa Rica

2018 será recebido com grande festa e alegria em Costa Rica – MS. O Governo Municipal por meio da Subsecretaria de Administração está organizando um grande espetáculo para receber a população no Centro de Eventos Ramez Tebet.

Serão dois dias de festa com entrada franca. Na noite do dia 30 de dezembro a animação fica por conta da Banda Almanaque a partir das 23 horas. Já no dia 31 a festa começa mais cedo, a partir das 22 horas, e quem anima o público é o cantor Hugo Salles. Após a apresentação do cantor prata da casa, haverá Queima de Fogos Piromusical e em seguida a cantora Tati Romero sobe ao palco para iniciar o ano com muita música e alegria.

“Sempre procuramos fazer uma grande festa para que todos os cidadãos costarriquenses e turistas possam festejar a chegada de 2018 com alegria e paz”, declarou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Conforme a subsecretária de Administração e coordenadora do evento, Liliane de Campos, neste ano o Réveillon foi pensando em dois dias de festa para que a cidade possa atrair mais turistas e assim também contemplar a população das cidade vizinhas. Ainda de acordo com a gestora, será permita a entrada de Champanhe no evento, no entanto, não será permitida a entrada de nenhuma outra bebida, tão pouco caixas e/ou bolsas térmicas.

“Estamos organizando um Réveillon para ficar na história e assim iniciarmos o ano com chave de ouro. Que 2018 seja um ano de muitas felicidades, saúde, paz e amor a toda população costarriquense”, desejou a subsecretária Liliane de Campos.

A festa contará ainda com o Camarote Premium organizado pela iniciativa privada, mais informações na Peres Store.

