Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Evite questões com vizinhos. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. Ótimo ao amor e ao trabalho. Com o seu nítido senso de propósito, agindo imediatamente após pensar, você deverá abrir o seu próprio caminho.

TOURO – Dia pouco propício para tratar de assuntos jurídicos e financeiros e para impor ideias em seu campo profissional. Em relação a negócios, empresas, deve ser posto de lado. Apenas, procure aprofundar-se mais em tudo o que fizer, para realmente chegar à raiz dos seus problemas.

GÊMEOS – Fluxo benéfico para a vida sentimental. Pare para pensar um pouco sobre a dimensão das suas dificuldades, sempre criadas por sua precipitação. Você está mais ansioso por experimentos intelectuais e se tiver de viajar a negócios, pode esperar bons resultados.

CÂNCER – Dia neutro para as questões de dinheiro e de família, mas, o fluxo será dos melhores para tudo que está ligado ao ocultismo. Você poderá estar deixando passar um tempo precioso se não tomar atitudes mais sérias em relação ao seu trabalho.

LEÃO – Pela influência dos planetas, você está favorecido em muitas coisas. Haverá bons fluxos para averiguações, cartas, notícias e correspondência. Capacidade de raciocínio aumentada. Não se precipite nas coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

VIRGEM – Hoje, você poderá, inclusive, obter lucros em negócios relacionados com petróleo e líquidos e na aquisição de bens móveis e imóveis. Os seus sentimentos hoje começam a fluir de um modo mais tranquilo e isso vai ajudá-lo a resolver os seus problemas emocionais junto com a pessoa amada.

LIBRA – Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número possível de pessoas. As amizades que fizer hoje lhe trarão vantagens. Tenha um pouco de cuidado com quedas e ferimentos que possam atingir os quadris ou coxas.

ESCORPIÃO – Este e um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios ou questões ligadas à vida social. Sucesso amoroso, principalmente. O trabalho de transformar os seus sonhos em realidade, precisam passar por vários estágios.

SAGITÁRIO – Procure não criar nenhum obstáculo no que se refira ao amor. Procure controlar de modo rápido e objetivo, as oposições e obstáculos que possam surgir. Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios ao final deste dia.

CAPRICÓRNIO – Os assuntos financeiros deverão ser tratados amanhã, quando suas possibilidades de sucesso serão maiores. Dia bom para novas ideias no trabalho. Pense novamente em tudo o que você deseja da vida, pois alguns dos seus sonhos podem estar sendo desnecessários neste momento.

AQUÁRIO – Você talvez não consiga hoje, viver a liberdade que quer e precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural, artístico e público.

PEIXES – Confie em si mesmo, procurando compreender o seu valor profissional, relacionando-o ao bem que poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia penetre nas coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade.

Comentários