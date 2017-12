Escola Cecília Meireles é contemplada com 16 câmeras de monitoramento

A Escola Municipal Cecília Meireles, recebeu um novo investimento nesse final de ano. Trata-se de um Sistema Inteligente de Monitoramento, em pontos estratégicos que serão utilizadas estritamente para a vigilância e segurança dos alunos e professores de forma moderada, generalizada e impessoal. Assim, a Secretaria de Educação orienta, que serão permitidas câmeras nos pátios, corredores quadras de esporte, pontos estratégicos na parte externa das escolas e junto às portarias de entrada e saída das escolas municipais.

Segundo a Diretora da Escola, Leonice Aparecida Camargo, essa foi uma solicitação da Associação de Pais e Mestres (APM), visando mais segurança para toda a comunidade escolar e do prédio, principalmente nesse período de férias que se aproxima.

Todo o investimento foi realizado com recursos oriundos da parceria entre a Escola Cecília Meireles com a sua APM, em colaboração com a Semed.

Para o secretário de educação Guerino Perius, a instalação dos referidos equipamentos de vigilância eletrônica, tem a finalidade de diminuir a violência e o vandalismo, nos locais determinados. Mas a questão da legalidade não pode ser ignorada, desde que não ocorra a divulgação dessas imagens, e que sejam afixados comunicados de sua existência em lugares de fácil visualização, garantindo os locais de reserva de privacidade, como banheiros, salas de aula, sala dos professores, ambientes de uso privativo dos trabalhadores, salas ou gabinetes de trabalho, vestiários, dentre outros. Nestes espaços, há que se preservar a intimidade e a imagem dos alunos e servidores, a identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, buscando sempre uma educação integral e libertadora, sob pena de mal ferimento de seus direitos fundamentais.

A Constituição Federal, em seu artigo 205, preceitua que a educação, deve ter por finalidade o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e, no artigo seguinte, determina que o ensino será ministrado com base em vários princípios, dentre os quais a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; e a valorização dos profissionais da educação escolar.

Que esse investimento possa ser útil na organização, no acompanhamento e desenvolvimento humano responsável, de toda a comunidade escolar, porque sabemos que o papel da própria escola é educar para a cidadania, autonomia, liberdade responsável, qualificação para o trabalho e respeito entre os seres humanos, com a ausência de vigilância ostensiva.

Assecom

