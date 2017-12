Confira a Programação Oficial da Festa de Final de Ano em Chapadão do Sul

Os eventos natalinos foram sucessos durante os dias 16 e 24 de dezembro em Chapadão do Sul, atraindo milhares de pessoas para a Praça de Eventos, que puderam aproveitar a presença do Papai Noel para tirar fotos e desfrutar de apresentações artísticas diferentes durantes todas as noites.

Agora, a Prefeitura prepara as festas para final de ano e espera a presença da população sul-chapadense na Praça de Eventos para encerrar o ano de 2018 com chave de ouro.

Confira a Programação Oficial das Festas de Final de Ano:

Sábado – 30/12

20h – Show com a Banda 10 Cent’s

21h30 – Show com a Dupla Sertaneja Léo Vieira e Martinez

23h – Show com a Banda Oxigênio

Domingo – 31/12

20h – Premiação Ilumina Chapadão – Sorteio Natal Premiado

Após Show com a Banda Oxigênio

00h – Queima de Fogos

A Prefeitura de Chapadão do Sul ratifica o convite para todos os munícipes prestigiarem estes importantes eventos que acontecem em nosso município nos dois últimos dias do ano. Vale ressaltar que a Banda Oxigênio foi a vencedora na enquete on-line realizada com a população sul-chapadense.

