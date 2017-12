Cassilândia: Mulher tenta entrar no presidio com drogas na vagina

Acontece de tudo no meio policial. Uma mulher de iniciais R. C. S., de 40 anos de idade, foi autuada por tráfico de drogas, na manhã deste dia 24, na penitenciária de Cassilândia com drogas introduzidas na vagina. Isso mesmo.

Só que a Polícia Civil havia sido avisada e encaminhou a mulher à delegacia. Ela iria entregar a droga a C. H. A., de 28 anos de idade, mas não teve êxito. Antes de ser submetida a exame ginecológico na Santa Casa de Misericórdia, ela confessou à polícia, que assim a prendeu por tráfico de drogas.

O seu companheiro fazia a venda de droga dentro do presídio. A casa caiu graças a uma denúncia anônima. Ponto para a Polícia Civil que trabalhou com eficiência e pôs fim a esse tipo de crime.

Havia no interior da mulher 105 gramas de maconha. As informações são da Polícia Civil.

Comentários