Agência da Receita Federal de Paranaíba é transformada em Posto de Atendimento e vai funcionar no prédio da Prefeitura

No dia 11 de outubro de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União o Novo Regimento Interno da RFB (Portaria MF n. 430, de 9 de outubro de 2017), o qual extinguiu a Agência da Receita Federal do Brasil de Paranaíba/MS e criou, neste município, um Posto de Atendimento da Receita Federal do Brasil.

O Posto de Atendimento funcionará no prédio da Prefeitura Municipal de Paranaíba, situado na Av. Juca Pinhé, n. 333, Jardim Santa Mônica (CEP 79500-000), a partir do dia 8 de janeiro de 2018.

No período de 2 a 5 de janeiro de 2018 não haverá atendimento ao público, motivo pelo qual não foram disponibilizadas vagas para agendamento de serviços.

O horário de atendimento permanece inalterado (das 7h30 às 11h30) e, à exceção dos serviços de CPF (inscrição / alteração / regularização de situação cadastral), todos os demais atendimentos serão prestados exclusivamente mediante agendamento, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas.

cassilandiaurgente

Comentários