Assaltantes são identificados e presos em flagrante, receptador também foi preso e o celular recuperado e entregue à vitima

Um casal de jovens procurou a Polícia Civil informando que na madrugada deste domingo, fora vítima de roubo de um aparelho telefônico celular, perpetrado por dois homens e uma mulher. As vítimas relataram que foram ameaçadas pelos homens e que eles portavam arma branca (faca).

Imediatamente, investigadores do SIG – Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil deram início às diligencias, visando identificar os autores, recuperar a res furtiva e apreender as armas do crime.

Resultado: os dois homens foram identificados e presos em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas. O smartphone roubado foi recuperado na posse de terceira pessoa que o adquiriu por valor abaixo do preço de mercado, assumindo o risco de ter adquirido produto de crime. Foi autuado em flagrante por receptação, pagou fiança e foi liberado.

As diligências seguem no sentido de confirmar o envolvimento de uma adolescente, já identificada e ouvida, no crime de roubo e de apreender as armas empregadas no crime.

Polícia Civil, compromisso com a verdade e justiça!!!

