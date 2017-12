Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Fluxo astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante uma atitude positiva as coisas darão certo. Não permita que a confusão mental tome conta das suas atitudes.

TOURO – Hoje você lucrará em negócios imobiliários, pelo esforço no trabalho e no emprego de suas economias. Os transportes, as mudanças estão favorecidos. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso, espalhe em redor de você alegria.

GÊMEOS – Dia muito bom para você. Vai se entender com a família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro. Pode realizar negócios. Tudo o que estiver ligado a sua carreira profissional, deve ser incentivado.

CÂNCER – Momento em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental divertindo-se, passeando e conhecendo novas coisas à noite. Excelente ao trabalho. Boas e novas amizades estão para acontecer.

LEÃO – Dia dos mais afortunados receberá boas propostas de negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus sonhos, anseios e desejos e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares. Novas experiências vai deixar você com um pensamento mais atualizado em relação a tudo e a todos.

VIRGEM – Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritos, meios artísticos e sociais. Lucros pelo esforço profissional. Evite sair todas as noites, pois o corpo e a mente necessitam de horas de repouso.

LIBRA – Os assuntos financeiros deverão ser tratados amanhã, quando suas possibilidades de sucesso serão maiores. O otimismo e a expansão de suas atividades intelectuais irão beneficiar o seu relacionamento com pessoas que deverão ajudá-lo profissionalmente.

ESCORPIÃO – Procure não criar nenhum obstáculo no que se refira ao amor. Sua atitude poderá ser interpretada de mil maneiras. Os resultados profissionais serão satisfatórios. Os astros também anunciam uma fase marcada pela renovação, tanto de ideias como no seu modo de agir.

SAGITÁRIO – Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá sucesso em negócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensino. Sucesso social, profissional e amoroso, principalmente. No trabalho, desenvolva de modo ordenado toda a sua rotina.

CAPRICÓRNIO – Aproveite a influência astral deste dia para conhecer pessoas. As amizades que fizer vão lhe trazer vantagens. Dia promissor para tudo em geral. Nas coisas do amor, procure firmar os pés no chão e não se iluda com os seus sonhos.

AQUÁRIO – Sendo este um dia propício você poderá, inclusive, obter lucros compensadores em negócios e na aquisição de bens móveis e imóveis. Os astros indicam para o período que a sua sensualidade continua em alta, proporcionando assim, maior aproximação das pessoas do sexo oposto.

PEIXES – Pela influência dos astros, você está favorecido em muitas coisas. Haverá bons fluxos para estudos, exames, testes, averiguações, cartas notícias e correspondência. Não se precipite nas coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

