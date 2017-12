Casal que estavam indo para Chapadão do Sul passar natal com familiares sofre acidente na MS 306

Na madrugada deste sábado (23), por volta das 4h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros de Costa Rica foi acionado para atender um acidente na MS 306, a 15 km de Costa Rica na famosa serrinha do Gaúcho Pobre.

De acordo com informações dos bombeiros, um casal seguia pela estrada sentindo Cuiabá para Chapadão do Sul em um Citroën, quando após passar por um buraco, o veículo perdeu a direção, vindo a capotar.

Com o capotamento, a passageira L.R.V.S., de 25 anos, foi arremessada cerca de 7 metros para fora do veículo, caindo entre as árvores.

Com a chegada do corpo de bombeiros, ela recebeu os primeiros atendimentos e foi levada para a Fundação Hospitalar. Lá os médicos constataram que houve apenas algumas lesões no rosto, na região lombar e sem qualquer sinal de lesão neurológica.

Já o motorista A.L.M, de 25 anos, não teve lesões graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na área onde ocorreu o acidente existe uma grande quantidade de buracos, o que poderia ter causado o problema mecânico no veículo.

O condutor do carro retornou nesta manhã até o local, acionou o guincho e provavelmente devido o estado em que o veículo ficou, ele tenha que ser encaminhado para o desmanche.

O carro não tinha seguro e o casal estava indo para Chapadão do Sul visitar alguns parentes que moram na região.

Essa ação contou com a participação do Sargento Tolentino, Sargento Fernando, Cabo Katiane e Cabo Rocha, ambos do Corpo de Bombeiros de Costa Rica.

Fonte: MS Todo Dia

