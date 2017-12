Suspeito de chefiar quadrilha de furto de gado que atuava do Sudoeste Goiano é preso em SP

De acordo informações repassadas pela Delegacia da Policia Civil de Caiapônia, na manhã desta quarta-feira (20/12/2017) foi cumprido na cidade de José Bonifácio-SP, Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Poder Judiciário de Goiás em desfavor do então foragido MOACIR PONTE VOLPI, 47 anos, considerado um dos maiores ladrões de gado do Estado de Goiás.

MOACIR VOLPI responde a dezenas de Inquéritos Policiais, sobretudo por Furto de semoventes, além de Posse irregular de arma de fogo, Roubo qualificado, Associação criminosa, Crimes contra a ordem tributária, dentre outros. A maioria dos inquéritos e processos judiciais tramitam nas cidades goianas de Piranhas, Iporá, Ivolândia (comarca de origem do mandado de prisão), Mineiros, Jataí e Caiapônia, sendo que nesse último município morava com a família, mantinha sua rede de contatos e gerenciava as ações criminosas.

As diligências que resultaram na prisão do foragido, tiveram início na noite desta terça-feira (19/12/2017), quando equipes da Delegacia de Polícia Civil de Caiapônia-GO iniciaram a observação da retirada de móveis da casa que o foragido ocupava na cidade, acompanhando também o transporte da mudança de MOACIR VOLPI. As equipes observaram que o foragido não estava na residência, mas que um amigo de confiança, morador da cidade de Caiapônia, era quem auxiliava na mudança. O veículo de amigo de MOACIR VOLPI, uma caminhonete S-10 de cor branca, com placas de São José do Rio Preto-SP, foi acompanhada e interceptada quando seguia pela BR-158, próximo ao trevo do município de Piranhas-GO, possivelmente no sentido de despistar a ação policial. Após a abordagem, descobriu-se que a mudança seguiria para o interior Estado de São Paulo, para onde o foragido já buscava se estabelecer.

O Delegado de Polícia Civil Marlon Souza Luz, titular da Delegacia de Polícia de Caiapônia -GO destacou que a prisão do foragido só foi possível graças ao intercâmbio de informações entre as forças policiais e ao empenho e dedicação dos policiais civis, militares e rodoviários federais envolvidos na ação, ressaltando o empenho de sua equipe, de policiais militares da cidade de Piranhas-GO e de Caiapônia-GO, de policiais civis, militares e rodoviários federais de Jataí-GO, policiais rodoviários federais do SENASP e de policiais militares paulistas, tanto das equipes de área e de Rocam (motos).

