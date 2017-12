Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Você vai se entender com a família e com seus superiores e colegas de trabalho, e lucrará bastante se poupar seu dinheiro. Pode realizar negócios, pois terá sucesso. O dia promete uma elevação material, progresso e chances de ganhar na loteria.

TOURO – Influxos benéficos para a sua vida em conjunto com outras pessoas, em relação ao trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia para promover a sua elevação social.

GÊMEOS – Aproveite este período para viajar, mudar, fazer novas amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrando ser prático. Tudo estará bem neste dia. Esteja atento para uma novidade ou uma visita que lhe trará boas notícias.

CÂNCER – Momento que poderá trazer desentendimentos no ambiente de trabalho e até atritos e discussões, mesmo com pessoas desconhecidas. O dia é negativo. Usar de franqueza é muito bom, mas vá com calma para não magoar os outros ou até a si mesmo.

LEÃO – Procure evitar neste dia, questões com vizinhos e a pressa ao viajar. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte dos seus anseios e desejos. Ótimo para o amor e o trabalho. Este dia é ideal para você desenvolver sua capacidade de reflexão.

VIRGEM – Sob a influência dos astros, pode fazer compras ou vendas lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade brilhante na vida social, esportiva intelectual e administrativa. Bom para reconsiderar os planos de trabalho.

LIBRA – Você estará vivendo um dia que muito o favorece. Faça tudo para evitar atritos, discussões e cenas de ciúme. Boas notícias à tarde e novos conhecimentos e bons resultados para o futuro. Otimismo e persistência são fatores reais para o sucesso.

ESCORPIÃO – Muito bom aspecto astral para lucrar em negócios iniciados anteriormente e ser bem sucedido financeiramente. Mantenha uma postura nova, assim você se sentirá melhor.

SAGITÁRIO – Hoje você será beneficiado no plano social. Uma notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, o deixará muito contente. Socialmente, procure ser mais ativo, assim, você poderá encontrar alguém que realmente o ajude a chegar onde quer.

CAPRICÓRNIO – Um dia um pouco agitado para você, mas, para que tudo saia bem, deverá tomar uma atitude inteligente e evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso com o sexo oposto. A vida pode não estar divertida como você gostaria, mas certamente ela caminha para o rumo certo.

AQUÁRIO – Melhora de saúde e das chances de sucesso geral. Se você agir com inteligência e com perícia conseguirá chegar onde pretende. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa. A sua mente está pesquisadora; aproveite para descobrir, afinal, o que está realmente lhe incomodando.

PEIXES – Evitar afobações e correrias e a precipitação será muito importante. Demonstre domínio sobre si próprio e passará airosamente por um período difícil. Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

