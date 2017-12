Distração de motorista provoca acidente e carro cai no canal da 33

Um Voyage 1.6 Trend prata foi parar dentro do Canal de águas pluviais da Avenida Trinta e Três após se envolver com num abalroamento com um caminhão sobre a pista. O carro e o caminhão Volvo VM 260 6X 2R desciam em direção à MS-306 quando aconteceu o acidente que deixou uma forte marca de frenagem no local. No Voyage viajava um casal de idosos e um filhos deles esteve no local acusando o motorista do caminhão de ter fechado o carro. O Corpo de Bombeiros resgatou as duas vítimas e as conduziu ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

DANOS MATERIAIS – A idosa bateu com a cabeça no para-brisa, mas ela e o esposo passam bem. O Voyage teve danos em praticamente toda a sua estrutura externa como para-choque, para-lama, toda a lateral esquerda e o lado direito que ficou encostado numa das laterais do canal de águas pluviais que por sorte estava vazio. Já o caminhão ficou sem o para-lama do lado direito e quebrou parte do para-choque.

