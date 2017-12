Acidente entre dois carros deixa três mortos e seis feridos na MS-080

Morreu no hospital de Rochedo – a 74 quilômetros de Campo Grande – a terceira vítima do acidente envolvendo dois veículos na MS-080 na manhã deste sábado (23). A mulher, ainda não identificada, estava no Fiat Strada acompanhada do marido, os dois netos e de um amigo da família.

De acordo com informações repassadas pelo hospital do município, a vítima estava estável, mas sofreu uma parada cardiorespiratória e morreu logo após dar entrada na unidade. Um dos netos da mulher, identificado como Bruno, de 17 anos, também foi socorrido até o local, mas será transferido para Capital nas próximas horas.

O marido da mulher e a passageira do Fiat Palio, que seria mãe e esposa das vítimas mortas na colisão, também receberam o primeiro atendimento no município e foram levadas para Campo Grande em seguida.

O acidente – O acidente envolveu um Fiat Strada e Fiat Palio e as causas ainda são desconhecida. Pela dinâmica da colisão, as equipes de socorro constataram que a picape seguia em direção a Campo Grande e o veículo de passeio em sentido a Rochedo.

A lateral esquerda do Palio ficou completamente destruída, assim como a frente da Fiat Strada. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas da mesmo família estavam no primeiro veículo, duas delas morreram presas às ferragens e ainda não foram identificadas. Outras cinco vítimas estavam na Picape.

Conforme apurado, no Palio estava um casal, o filho e a nora. No Fiat Strada seguiam o motorista, um amigo, identificado apenas como Gabriel, os avós e o irmão dele, Bruno.

Com o impacto, o motorista do Palio e o filho dele morreram no local. No Fiat Strada, o motorista ficou preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e socorrido em estado grave para Campo Grande. A rodovia ficou interditada e o trânsito foi desviado pelo acostamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Campo Grande. O motorista do Fiat Strada, o amigo dele, identificado como Gabriel e a esposa do passageiro do Palio, que morreu no local do acidente. A polícia investiga ainda a existência de uma décima vítima, uma criança. Mas a informação não foi confirmada.