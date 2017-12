Prefeitura realiza reunião técnica sobre a proposta de criação de uma Unidade de Conservação Municipal

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente (SEMUDES) realizou reunião técnica sobre a proposta de criação de uma Unidade de Conservação Municipal na área da Serra do Bom Sucesso, conhecida como Serra do Pitoco.

O objetivo da reunião foi discutir qual a melhor categoria de Unidade de Conservação para a região mencionada, levando em consideração as especificidades e potencialidades de uso e conservação que a área oferece, a fim de garantir a promoção do desenvolvimento local.

O encontro contou com representantes da empresa Fibracon – Consultoria, Perícias e Projetos Ambientais – do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), do Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari), do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além da população local.

UC – Unidades de Conservação são áreas especialmente protegidas destinadas essencialmente à conservação da natureza e ao uso sustentável dos recursos naturais e representam a principal ferramenta na escala mundial voltada a este fim.

*Assessoria

