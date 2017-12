Prefeitura de Figueirão distribuiu mais de 500 brinquedos para crianças

A prefeitura de Figueirão, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na noite desta quinta-feira 21, a distribuição de presentes para as crianças do município.

A festa que teve início por volta das 18hs00, teve também a chegada do Papai Noel e foi realizada em frente ao Paço Municipal, na principal avenida da cidade que ficou repleta de crianças e adultos.

A primeira dama do município, Graciela Rosalin, juntamente com o Secretário Municipal de Assistência Social, Beugmar Ferreira a sua equipe de trabalho, coordenou a distribuição de mais de 500 brinquedos, que foram adquiridos com recursos do governo do estado, repassado ao município.

O prefeito Rogério Rosalin, juntamente com o vice-prefeito Fernando Martins, estiveram presentes cumprimentando e interagindo com as crianças e entregando alguns presentes.

O Papai Noel, fez a festa da criançada, com a distribuição de guloseimas e atendeu com carinho a todas as crianças.

Além dos presentes, o prefeito Rogério Rosalin, aproveitando que se realizava a feirinha, distribuiu aos presentes, sucos, salgados, cachorro-quente e churros.

A primeira dama, Graciela Rosalin, agradeceu a presença de todas as crianças, agradeceu ao governo do estado, a toda equipe de funcionários, que colaboraram para que o evento fosse realizado e desejou a todos um feliz Natal e um Ano Novo de muita Paz, Saúde e conquistas a todas as famílias do município.

Rogério disse que as crianças precisam receber um símbolo do Natal. “O Natal é um presente para gente, um presente que nunca merecemos, mas que por amor recebemos. Que no seu Natal nunca falte amor pois o próprio amor se fez criança e trouxe para gente esperança. Feliz Natal para vocês”, disse o prefeito.

”Apesar da crise pela qual estamos passando, queremos proporcionar um Natal mais feliz para as crianças do nosso município. Com esta ação acreditamos estar realizando o sonho de algumas dessas crianças”, enfatizou o vice-prefeito, Fernando Martins.

Após a distribuição dos brinquedos para a população, o Secretário Municipal de Assistência Social, Beugmar Ferreira, disse: “Essa ação faz o Natal ser mais alegre na casa dessas famílias, já que as crianças receberam presente de Natal, o que mais desejam nesse momento”.

Ao final da entrega dos presentes, também foram inauguradas oficialmente a decoração de Natal na cidade.

Ocorreionews e Assecom/PMF/RubemVasconcellos

