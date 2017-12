Prefeitura de Chapadão do Sul vai comprar Micro-ônibus e aparelho de Ultrassonografia

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, anunciou durante a entrevista coletiva a imprensa, que já determinou a Secretaria de Administração, para fazer a licitações , para a aquisição de um Micro-ônibus e de um Aparelho de Ultrassonografia , para atender a Secretária Municipal de Saúde.

Licitações:

28/12 07h30 Aquisição de veículo, tipo Micro-ônibus zero Km –

28/12 09h Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia

Todas as licitações acontecem no Paço Municipal e os respectivos avisos estão publicados no Diário Oficial do Município. Os editais poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e pelo e-mail licita.chapadao@outlook.com.

Parceria com Chapadão do Sul

A Prefeitura Municipal quer a parceria de comerciantes e empresários de Chapadão do Sul e com isso aumentar as compras de empresas do município, confirmou o secretário de Administração, Orlando Castilho (Dinho).

No passado, a Prefeitura de Chapadão do Sul recebeu vários prêmios do SEBRAE e outras instituições pela valorização do comércio local. Na época cerca de 80% das compras governamentais eram feitas de empresas da cidade, contudo, especialmente nos últimos 3 anos, esse número se inverteu e hoje a grande maioria dos fornecedores da Administração Municipal são empresas de fora, de outros municípios.

Por determinação do Prefeito João Carlos Krug, serão iniciadas diversas ações para incentivar novamente o comércio de Chapadão do Sul a vender para a Prefeitura, o que traz benefícios para todos.

“Contamos com o apoio do Prefeito João Carlos e queremos incentivar as nossas empresas, as empresas aqui da cidade, a participar das licitações e fazer negócios com a Prefeitura novamente”, enfatizou o Secretário de Administração.

