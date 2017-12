Prefeito Rogério Rosalin concedeu entrevista aos sites ocorreionews e mstododia e fez um balanço da administração

O prefeito municipal de Figueirão Rogério Rosalin, recebeu nesta quinta-feira 21, em seu gabinete, os sites mstododia e ocorreionews, onde concedeu uma entrevista, fazendo um balanço da sua administração neste ano de 2017

O Prefeito Rogério disse que o ano de 2017 foi de grandes desafios e realizações para Figueirão, onde foi possível emplacar o município junto ao reconhecimento no estado. Ele falou que esse passo que a cidade deu foi graças a credibilidade junto aos empresários e políticos, formando uma parceria de sucesso.Além disso, em seu primeiro ano à frente da prefeitura, o Prefeito Rogério disse que está a cada dia aprendendo mais. ” A gestão pública faltava para mim. Sou formado em Administração e gosto de planejamento, por isso, esse ano à frente da prefeitura foi onde eu pude colocar em práticas essas ideias, mantendo o foco de transformar a nossa cidade em algo maior”.

Sobre as conquistas realizadas em 2017

O Prefeito Rosalin fez um balaço sobre as pastas mais importantes e o que esperar para 2018.

Saúde

O Prefeito disse que tem grandes confiança no grupo que trabalha na secretaria de saúde, e que em 2017 foi um ano para “apagar incêndio”, fazendo parcerias para resolver problemas que já existiam da gestão passada. Ele lembrou a grande parceria com o governo de Costa Rica, além do aumento no número de médicos na Unidade de Saúde da cidade.

Para 2018, o prefeito falou que o foco será trabalhar em cima de prevenção, melhorando questão de atendimento, fazendo parcerias para que a cidade possa ter uma saúde de qualidade. “Também, assim como conseguimos realizar a ampliação da UBS, nosso foco será em 2018 terminar o Hospital, com recurso próprio”. Além disso, ele disse que já foi aprovada a emenda coletiva para comprar o ônibus que irá atender mais de 30 pessoas, levando essas para atendimento médico em cidades vizinhas e até a capital.

Assistência Social

O Prefeito também parabenizou a equipe que atua na pasta da assistência social, lembrando que a festa de natal realizada na quinta-feira foi uma conquista deles. Também, aproveitou para citar outros projetos como o Patrulha Mirim que ajuda jovens a ficarem longe das drogas. Sobre o empenho da assistência social em focar seus trabalhos no combate as drogas, o Prefeito Rogério disse que pede máxima dedicação da equipe, para que esse problema fique longe das famílias. ” Não podemos aceitar que crianças estejam na droga, e por isso eu cobro que a assistência sempre esteja em cima em busca de soluções”, disse o prefeito Rogério.

Para 2018, ele busca que a assistência social esteja mais próxima dos necessitados, ajudando quem realmente precisa.

Secretaria de Gestão

Na secretária de gestão foi possível em 2017 implantar o mecanismo de transparência onde as pessoas têm acesso a todas as receitas e despesas praticadas pela prefeitura. Para 2018, o Prefeito Rogério diz que esse mecanismo vai se manter, mantendo a população mais junta da gestão.

Educação

O Prefeito Rogério diz que está cada vez mais buscando qualidade de ensino. “Temos a meta de que toda criança até 7 anos precisa estar totalmente alfabetizada”. Ou seja, ele lembra que a secretaria precisa estar se empenhando em buscar mecanismos que possa introduzir cada vez mais a criança no meio escolar, formando um cidadão de qualidade para a o município. Para 2018, as metas é continuar com os programas de ensino e buscar cada vez mais recurso para a educação.

Infraestrutura, agronegócio e empreendedorismo

Em 2017 foram investidos em torno de R$ 4 milhões de reais em Figueirão. Com isso, a cidade está com quase 100% asfaltado colocado, sendo uma meta de finalização para 2018. Além disso, os principais objetivos dessa gestão é a questão de infraestrutura com asfalto, drenagem e esgoto. Outro ponto importante nessa área é a geração de emprego e renda. O Prefeito disse que cada vez mais as pessoas precisam se manter ativas no mercado, necessitando menos dos projetos da prefeitura. E para isso, em 2018 será criado uma micro indústria na fabricação de produtos derivados do leite por meio de uma cooperativa em Santa Tereza. Outra novidade será uma fábrica de roupas intimas, gerando empregos para várias pessoas.

O Prefeito também lembrou sobre as verbas para a criação de abatedouro, que deve demorar cerca de 2 a 3 anos para ser concluído. Ele disse que isso se deve pelo fato de ser uma construção de grande porte, sendo feita em 3 etapas. “O objetivo é atrair investidores, e sabemos que esses projetos têm força para isso”, disse o prefeito.

Festa de Natal

Sobre as festas realizadas pela prefeitura, o Prefeito Rogério agradeceu o empenho da primeira dama onde ela conseguiu parceiros junto a secretaria de assistência social. “Foi feito um trabalho incrível, usando materiais que estavam sem utilidade e também por meio de doação”. Figueirão conseguiu realizar uma festa que muitos municípios não fizeram, mas o prefeito disse que nada foi gasto além do necessário. “Não gastar para que não falte amanhã”.

Sobre a mensagem de final de ano, Rogério Rosalin disse que nunca se deve deixar faltar amor no Natal, uma festa dedicada as crianças. ” Natal é amor, família e esperança. E que 2018 seja de saúde, dinheiro e que todos nós consigamos honrar os compromissos”, finalizou o Prefeito Rogério Rosalin.

os compromissos”, finalizou o Prefeito Rogério Rosalin.

Entrevista Completa abaixo

Fonte: MS TODO DIA

mstododia/ocorreionews

Comentários