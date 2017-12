Vereadores de chapadão do Sul devolveram R$1,7 mi para prefeitura

O Legislativo de Chapadão do Sul, foi a primeiro na história de Mato Grosso do Sul, a fazer devolução de forma espontânea do duodécimo para o Executivo. Este fato vem se repetindo ao longo dos últimos 15 anos.

Nessa terça-feira 20, o presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, Alírio Bacca, em contato com a reportagem do ocorreionews, confirmou a devolução da sobra do duodécimo, no valor de R$ 1.705.000.00 (Um milhão, setecentos e cinco mil reais).

Bacca afirmou que desde do início do ano, os vereadores da atual legislatura, fizeram o compromisso de economizar e ajudar o prefeito na reconstrução da cidade, com a devolução de dinheiro.

Já foram devolvidos valores para ajudar na reconstrução do Terminal Rodoviário, para o asfalto no Parque União, reformas de prédios.

Também foi devolvido cerca de R$ 250 mil reais, para a aquisição de mais uma ambulância UTI, que será entregue até o dia 30 de março do próximo ano.

Comentários