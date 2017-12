Trabalhador rural de 48 anos morreu na manhã desta terça-feira (19), em Bataguassu, depois de cair de uma mula enquanto trabalhava em um assentamento. O animal estava em processo de adestramento.

De acordo com informações do site Portal 98 FM, a mula teria pulado e derrubado a vítima que caiu de cabeça no chão. Moradores disseram que o animal é arisco porque está sendo domado.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o trabalhador não resistiu e morreu no local.

*Midia Max

