SIG apreende arma de fogo, munições, espoletas, pólvora e chumbo

investigadores do SIG – Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Costa Rica realizavam investigações de seguimento visando apurar o responsável pelo furto de um smartphone, ocorrido em estabelecimento comercial localizado no Centro de Costa Rica, no dia 14 de dezembro.

Os investigadores identificaram o autor e recuperaram o aparelho celular em poder do criminoso que já era suspeito de comercializar munições de arma de fogo nesta urbe.

No curso dos trabalhos, V.S.S. (52 anos) foi indagado a respeito do comércio ilegal de munições de arma de fogo, mas negou a prática criminosa.

Ocorre que o cidadão infrator confessou a posse de uma arma de fogo calibre .28, munições, espoletas, pólvoras e chumbos para recarga.

Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, além de indiciado pelo furto do celular.

O aparelho telefônico foi recuperado e prontamente restituído à vítima.

