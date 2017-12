Seu IPVA é investimento para Chapadão do Sul: campanha orienta proprietários a registrarem veículos no município

Você mora em Chapadão do Sul e a placa do seu veículo é de outra cidade? Infelizmente, isto ainda é mais comum do que se imagina. Mas, sabia que é ruim para nosso município?

Por um motivo bem simples: metade do valor arrecadado com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) retorna para a localidade onde o veículo está registrado. Ou seja, é dinheiro que deixa de circular em Chapadão do Sul, onde poderia ser revertido em obras e melhorias por parte da administração municipal.

Preocupada com esta situação, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Finanças e Planejamento, lançou a campanha “Seu IPVA é investimento para Chapadão do Sul”. O objetivo é estimular os proprietários de veículos com placa de fora a transferirem o registro de seus bens ou, no caso de novas aquisições, registrar já em nosso município, garantindo desta forma o investimento de parte dos recursos do IPVA.

Segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), há em torno de 17 mil veículos registrados em Chapadão do Sul, a 14a maior frota de Mato Grosso do Sul. O número real, no entanto, é maior se considerada a quantidade de carros, motos e caminhões que pertencem a moradores do município, mas estão com placa de outras localidades.

Mudar esta situação também é muito simples. Basta o proprietário do veículo ir até a agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), na Avenida Goiás, número 540, e fazer a transferência. No caso de veículos novos, é só fazer o registro e emplacar já em Chapadão do Sul.

Portanto, a dica é fazer com que o dinheiro do seu IPVA se transforme em investimentos para nosso município. É a garantia de mais obras, melhorias na saúde, educação e muito mais

Comentários