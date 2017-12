Atenção pais, a Secretaria de Educação informa as datas para matrículas nas Escolas Dona Amélia e Flores do Cerrado.

Os alunos que estudam na rede municipal de ensino são automaticamente matriculados, porém os responsáveis terão que comparecer para fazer a ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, nos dias 8 a 26 de janeiro. Os uniformes serão entregues no ato da rematricula.

A PARTIR DO DIA 29 DE JANEIRO, SERÃO FEITAS AS MATRÍCULAS PARA OS NOVOS ALUNOS VINDOS DE OUTRAS ESCOLAS.

A Secretaria de Educação agradece a compreensão de todos.

*Assessoria

