Prefeitura de Chapadão do Céu leva alunos destaques para o Thermas Jatahy

No dia 16 de dezembro, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, levou em um divertido passeio no Thermas Jatahy, alunos que se destacaram no ano de 2017.

Entre os destaques estão, os alunos nota 10, a banda municipal e o time feminino de Vôlei.

Alunos nota 10, trata-se de um projeto de estímulo ao processo ensino e aprendizagem que valoriza o esforço e a dedicação dos alunos no seu processo educativo e a participação contínua dos pais no rendimento escolar dos filhos. O aluno é avaliado em vários aspectos como: freqüência, notas, participação, organização, comportamento, respeito e acompanhamento dos pais.

Em 2017, a equipe de Vôlei Feminina sub 15, foi campeã goiana e vice-campeã do campeonato brasileiro e a Banda Municipal também venceu vários campeonatos em que competiram e por isso também todos foram contemplados com esta viagem de reconhecimento.

Veja aqui mais fotos desta viagem!

*Assessoria

