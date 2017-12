Justiça suspende de 20 de dezembro a 20 de janeiro prazos de processos em MS

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul suspendeu a partir desta quarta-feira (20) o prazo de andamento dos processos, a realização de audiências e sessões no estado. A medida vale até 20 de janeiro de 2018 e não impede a execução de atos processuais considerados urgentes ou que sejam necessários a preservação de direitos.

De acordo com o Tribunal de Justiça do estado (TJ-MS), a suspensão dos prazos processuais não acarretará prejuízos aos envolvidos nas ações, já que a partir do dia 6 de janeiro acaba o recesso forense e juizes e servidores vão exercer regularmente suas atribuições.