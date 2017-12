Gêmeos espanhóis são presos com avião norte-americano carregado com cocaína em GO

Dois irmãos gêmeos espanhóis foram presos na madrugada desta quarta-feira (20) com um avião com 67 kg de cocaína escondida no assoalho, em Goiânia. A aeronave, de acordo com a Polícia Federal, é dos Estados Unidos. Dupla diz que não sabia que havia droga no bimotor.

A Polícia Federal começou a investigar o local após uma denúncia anônima. “Apurando informações no aeródromo, foi identificada uma aeronave com características suspeitas dentro do galpão. A partir de então, a Polícia Federal, fazendo vigilância no local, verificou que chegaram, no período da noite, dois estrangeiros que adentram no hangar suspeito”, disse o delegado Bruno Gama.

O avião, prefixo N401NA, estava em um hangar em um aeródromo às margens da GO-070. Os presos, que têm 57 anos, falaram para a polícia que o avião tem autorização para voar no Brasil até janeiro. A polícia ainda vai verificar se a aeronave tinha essa permissão.

O G1 entrou em contato com as assessorias de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para saber se a aeronave estava regular no país e a quem pertence e aguarda resposta.

No site da Federal Aviation Administration (FAA), entidade que regula a aviação nos Estados Unidos, consta que o avião tem registro válido até setembro de 2019.

De acordo com a Polícia Federal, os dois vão responder por tráfico internacional de drogas. O delegado, agora, pretende saber se a cocaína ia para o exterior ou estava chegando de lá.

“Vamos identificar por onde eles transitaram, quais as cidades eles passaram e desde quando estão no país”, explicou o delegado.

O presidente do Aeroclube de Goiânia, Arcenio Neiva Costa, disse que o aeródromo tem mais de 90 hangares, com vários donos diferentes. Os espaços podem ser alugados por qualquer pessoa e não há como fiscalizar quem entra ou sai.

G1 GO

