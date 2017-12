CTG participou do 28º FEGAMS e trouxe para Chapadão do Sul 36 troféus

O CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul (MS), participou, nos dias 15 a 17 de dezembro de 2017, do 28º FEGAMS, Festival Sul-Mato-Grossense de Folclore e Tradição Gaúcha, realizado em São Gabriel do Oeste, que teve a presença de 09 CTG”s do estado.

A participação deste ano, rendeu aos competidores, a conquista de 36 troféus, sendo a maioria na parte musical.

Veja os resultados do 28º FEGAMS

MODALIDADE MÚSICA

GAITA PIANO MIRIM

1º LUGAR: MARIA ANTONIA COMORETTO TONETTO – CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

GAITA PIANO JUVENIL

1º LUGAR: JOÃO ARTHUR PESSATO – CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

GAITA PIANO ADULTO

1º LUGAR: PAULO RODRIGUES DA ROSA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

GAITA DE BOCA

1º LUGAR: MARIELENA DA SILVA PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

VIOLÃO MIRIM

1º LUGAR: JAMILLY DE MORAES NUNES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

VIOLÃO JUVENIL

1º LUGAR: MARCOS ANTONIO FERREIRA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: CARLOS HENRIQUE ORTIZ KESSLER – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

VIOLÃO ADULTO

1º LUGAR: MARCOS ANDRÉ DA SILVA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

FINAL VIOLA

1º LUGAR: JOSÉ RODOLFO DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

CONJUNTO VOCAL MIRIM

1º LUGAR: PEDRO MARTIN DA SILVA PALOMARES/PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA CRESTANI/DORA RAFAELA KORBES RAUBER – CULTIVANDO A TRADIÇAO – CHAP. DO SUL

CONJUNTO VOCAL JUVENIL

1º LUGAR: JULIA BERNDT TREVISAN/KATHERINE EICH VOG/ MATHEUS FERNANDES LEDESMA/MARCOS ANTONIO FERREIRA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

CONJUNTO VOCAL ADULTO

1º LUGAR: MARIELENA DA SIVA PALOMARES/BRUNA EICH VOG/ LEONARDO MOREIRA DE FREITAS/LAURA ROMANCINI TOLEDO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

CONJUNTO VOCAL XIRÚ

1º LUGAR: MARSON LUÍS HEINZMANN/DARLANE RAUBER/RAUL MARTIN PALOMARES/LUIZ ANGEL SANCHES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

INTÉRPRETE INDIVIDUAL MIRIM FEMININO

1º LUGAR: DORA RAFAELA KORBES RAUBER – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: ANA CLARA DE SOUZA ALVES – TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE

3º LUGAR: CLARA IZA BORGMANN – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

INTÉRPRETE INDIVIDUAL MIRIM MASCULINO

1º LUGAR: PEDRO MARTIN DA SILVA PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO –2º LUGAR: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA CRESTANI – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

3º LUGAR: CALISON DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

INTÉRPRETE INDIVIDUAL JUVENIL FEMININO

1º LUGAR: JULIA BERNDT TREVISAN – CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: CAMILE DOS REIS CALÇADO QUARANTA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

3º LUGAR: ANNY EDUARDA FIGUEIREDO KOSLOSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

INTÉRPRETE INDIVIDUAL JUVENIL MASCULINO

1º LUGAR: LUCAS BARGAS VELOZO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: DANIEL SUCKOW BABA – CAMPOS DA VACARIA – SIDROLÂNDIA

3º LUGAR: MATHEUS FERNANDES LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

INTÉRPRETE INDIVIDUAL ADULTO FEMININO

1º LUGAR: ELY DA SILVA POLICARPO – CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: MARIELENA DA SILVA PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

INTÉRPRETE INDIVIDUAL XIRÚ FEMININO

1º LUGAR: ELIANE FERREIRA DIAS DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: SELMA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO CHAP. DO SUL

INTÉRPRETE INDIVIDUAL XIRÚ MASCULINO

1º LUGAR: RAUL MARTIN PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: PEDRO A. DOS S. MACHADO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

3º LUGAR: ROGÉRIO DA SILVA SANTANA – TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE

CAMPEÃO MODALIDADE MÚSICA

CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO CHAPADÃO DO SUL

CAUSO

1º LUGAR: NESTOR EBERHARD – QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS

2º LUGAR: CLÓVIS GRENZEL – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

3º LUGAR: PEDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA – CQUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

DECLAMAÇÃO MIRIM FEMININO

1º LUGAR: THAIS BARBOZA DOS SANTOS – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

DECLAMAÇÃO MIRIM MASCULINO

1º LUGAR: CALISON DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

DECLAMAÇÃO JUVENIL FEMININO

1º LUGAR: ANNY EDUARDA FIGUEIREDO KOSLOSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: VITÓRIA FÁBIA GARCIA ALVES – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

3º LUGAR: ANDRYA MARCELLY LEITE – TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE

DECLAMAÇÃO JUVENIL MASCULINO

1º LUGAR: LUIS ANTÔNIO MARTINELLI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: FELIPE MACHAJEVSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

DECLAMAÇÃO ADULTO FEMININO

1º LUGAR: ELY DA SILVA POLICARPO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

DECLAMAÇÃO ADULTO MASCULINO

1º LUGAR: PEDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

2º LUGAR: ROBSON LUIS MARTINELLI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

3º LUGAR: PABLO ALEXANDRE JUNCOWSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

DECLAMAÇÃO XIRÚ FEMININO

1º LUGAR: GRACIELY RIBEIRO PENSO PEZZI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: MARCILEIA MORAS PIRES – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

DECLAMAÇÃO XIRÚ MASCULINO

1º LUGAR: JOSÉ MITIELO BENITES CORREA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

2º LUGAR: PEDRO A. DOS S. MACHADO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

3º LUGAR: CLÓVIS GRENZEL – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

POESIA INÉDITA

1º LUGAR: ELY DA SILVA POLICARPO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: ODILA SCHWINGEL LANGE – QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS

3º LUGAR: PEDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

CONTO

1º LUGAR: ODILA SCHWINGEL LANGE – QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS

TROVA

1º LUGAR: PEDRO A. DOS S. MACHADO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: LEANDRO PEREIRA VELOZO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

CAMPEÃO MODALIDADE CAUSO, DECLAMAÇÃO, POESIA INÉDITA, CONTO E TROVA

CTG CHAMA CRIOULA S. G. DO OESTE

MODALIDADE CHULA MIRIM

1º LUGAR: KAYKY HENRIQUE FREITAS SANTOS – CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

2º LUGAR: PEDRO HENRIQUE SIMEI UZEIKA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

3º LUGAR: FERNANDO GOMES MORINIGO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

CHULA JUVENIL

1º LUGAR: MATHEUS LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: JOÃO ARTHUR PESSATO – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

3º LUGAR: LEONARDO SIMEI UZEIKA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

CHULA ADULTO

1º LUGAR: VINICIUS FRANZEN KONIG – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: JUAN FERRAZ SILVA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

CHULA XIRÚ

1º LUGAR: JAIME CHAVES LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

2º LUGAR: PABLO SCHIMIT BRASIL – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO MIRIM

1º LUGAR: LUISA MEURER/LUIS ALEXANDRE THEBALDI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: CLARA IZA BORGMANN/FELIPE GABRIEL MEURER – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

3º LUGAR: JAMILYE MIRANDA MADALOZO/GABRIEL VINICIUS L. COUTINHO – CAMPOS DA VACARIA – SIDROLÂNDIA

DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO JUVENIL

1º LUGAR: GABRIELLY DE SÁ DELGADO/JOÃO PEDRO VAZ PERÓ – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: BIANCA DE CARVALHO DETONI/FELIPE MACHAJEVSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

3º LUGAR: MARIAH B. SANTOS/MATHEUS LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO ADULTO

1º LUGAR: ISABELA ORTIZ CAPLI/ANTÔNIO LUCAS MEDEIROS – TROPEIROS DA QUERÊNCIA – CAMPO GRANDE

2º LUGAR: KATHERINE PEDERIVA SOUZA/PEDRO GARCIA PEREIRA – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

3º LUGAR: MILENA POLIPPO FAGUNDES/VITOR FERREIRA SORDI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO XIRÚ

1º LUGAR: GIOVANA PATRICIA FAGUNDES/FABIANO POLIPPO FAGUNDES – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

CAMPEÃO MODALIDADE CHULA, DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO E BIRIVAS:

CTG CHAMA CRIOULA S. G. DO OESTE

MODALIDADE DANÇAS TRADICIONAIS

MELHOR ENTRADA XIRÚ

CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

MELHOR SAÍDA XIRÚ

CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

DANÇAS TRADICIONAIS XIRÚ

1º LUGAR: CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

2º LUGAR: CTG QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ

MELHOR ENTRADA MIRIM

CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

MELHOR SAÍDA MIRIM

CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

DANÇAS TRADICIONAIS MIRIM

1º LUGAR: CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: CTG RECANTO DA LAGUNA – LAGUNA CARAPÃ

3º LUGAR: CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL

MELHOR ENTRADA JUVENIL

CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

MELHOR SAÍDA JUVENIL

CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

DANÇAS TRADICIONAIS JUVENIL

1º LUGAR: CTG RECANTO DA LAGUNA – LAGUNA CARAPÃ

2º LUGAR: CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU

3º LUGAR: CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

MELHOR ENTRADA ADULTO

CTG QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS

MELHOR SAÍDA ADULTO

CTG QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS

DANÇAS TRADICIONAIS ADULTO

1º LUGAR: CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE

2º LUGAR: CTG TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE

3º LUGAR: CTG QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS

CAMPEÃO MODALIDADE DANÇAS TRADICIONAIS:

CTG CHAMA CRIOULA SÃO GABRIEL DO OESTE

BOCHA

CULTIVANDO A TRADIÇÃO

Dupla Feminina: Terceiro lugar (Madalena Tonezzer e Cleci Bogacki Roos)

Dupla Masculina: Primeiro lugar (Ilário K. Hass e Nelson Scheer)

