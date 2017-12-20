CTG participou do 28º FEGAMS e trouxe para Chapadão do Sul 36 troféus

O CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul (MS), participou, nos dias 15 a 17 de dezembro de 2017, do 28º FEGAMS, Festival Sul-Mato-Grossense de Folclore e Tradição Gaúcha, realizado em São Gabriel do Oeste, que teve a presença de 09 CTG”s do estado.
A participação deste ano, rendeu aos competidores, a conquista de 36 troféus, sendo a maioria na parte musical.
Veja os resultados do 28º FEGAMS
MODALIDADE MÚSICA
GAITA PIANO MIRIM
1º LUGAR: MARIA ANTONIA COMORETTO TONETTO – CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
GAITA PIANO JUVENIL
1º LUGAR: JOÃO ARTHUR PESSATO – CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
GAITA PIANO ADULTO
1º LUGAR: PAULO RODRIGUES DA ROSA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
GAITA DE BOCA
1º LUGAR: MARIELENA DA SILVA PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
VIOLÃO MIRIM
1º LUGAR: JAMILLY DE MORAES NUNES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
VIOLÃO JUVENIL
1º LUGAR: MARCOS ANTONIO FERREIRA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: CARLOS HENRIQUE ORTIZ KESSLER – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
VIOLÃO ADULTO
1º LUGAR: MARCOS ANDRÉ DA SILVA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
FINAL VIOLA
1º LUGAR: JOSÉ RODOLFO DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
CONJUNTO VOCAL MIRIM
1º LUGAR: PEDRO MARTIN DA SILVA PALOMARES/PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA CRESTANI/DORA RAFAELA KORBES RAUBER – CULTIVANDO A TRADIÇAO – CHAP. DO SUL
CONJUNTO VOCAL JUVENIL
1º LUGAR: JULIA BERNDT TREVISAN/KATHERINE EICH VOG/ MATHEUS FERNANDES LEDESMA/MARCOS ANTONIO FERREIRA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
CONJUNTO VOCAL ADULTO
1º LUGAR: MARIELENA DA SIVA PALOMARES/BRUNA EICH VOG/ LEONARDO MOREIRA DE FREITAS/LAURA ROMANCINI TOLEDO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
CONJUNTO VOCAL XIRÚ
1º LUGAR: MARSON LUÍS HEINZMANN/DARLANE RAUBER/RAUL MARTIN PALOMARES/LUIZ ANGEL SANCHES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
INTÉRPRETE INDIVIDUAL MIRIM FEMININO
1º LUGAR: DORA RAFAELA KORBES RAUBER – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: ANA CLARA DE SOUZA ALVES – TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE
3º LUGAR: CLARA IZA BORGMANN – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
INTÉRPRETE INDIVIDUAL MIRIM MASCULINO
1º LUGAR: PEDRO MARTIN DA SILVA PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO –2º LUGAR: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA CRESTANI – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
3º LUGAR: CALISON DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
INTÉRPRETE INDIVIDUAL JUVENIL FEMININO
1º LUGAR: JULIA BERNDT TREVISAN – CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: CAMILE DOS REIS CALÇADO QUARANTA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
3º LUGAR: ANNY EDUARDA FIGUEIREDO KOSLOSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
INTÉRPRETE INDIVIDUAL JUVENIL MASCULINO
1º LUGAR: LUCAS BARGAS VELOZO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: DANIEL SUCKOW BABA – CAMPOS DA VACARIA – SIDROLÂNDIA
3º LUGAR: MATHEUS FERNANDES LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
INTÉRPRETE INDIVIDUAL ADULTO FEMININO
1º LUGAR: ELY DA SILVA POLICARPO – CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: MARIELENA DA SILVA PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
INTÉRPRETE INDIVIDUAL XIRÚ FEMININO
1º LUGAR: ELIANE FERREIRA DIAS DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: SELMA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO CHAP. DO SUL
INTÉRPRETE INDIVIDUAL XIRÚ MASCULINO
1º LUGAR: RAUL MARTIN PALOMARES – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: PEDRO A. DOS S. MACHADO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
3º LUGAR: ROGÉRIO DA SILVA SANTANA – TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE
CAMPEÃO MODALIDADE MÚSICA
CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO CHAPADÃO DO SUL
CAUSO
1º LUGAR: NESTOR EBERHARD – QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS
2º LUGAR: CLÓVIS GRENZEL – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
3º LUGAR: PEDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA – CQUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
DECLAMAÇÃO MIRIM FEMININO
1º LUGAR: THAIS BARBOZA DOS SANTOS – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
DECLAMAÇÃO MIRIM MASCULINO
1º LUGAR: CALISON DOS SANTOS – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
DECLAMAÇÃO JUVENIL FEMININO
1º LUGAR: ANNY EDUARDA FIGUEIREDO KOSLOSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: VITÓRIA FÁBIA GARCIA ALVES – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
3º LUGAR: ANDRYA MARCELLY LEITE – TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE
DECLAMAÇÃO JUVENIL MASCULINO
1º LUGAR: LUIS ANTÔNIO MARTINELLI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: FELIPE MACHAJEVSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
DECLAMAÇÃO ADULTO FEMININO
1º LUGAR: ELY DA SILVA POLICARPO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
DECLAMAÇÃO ADULTO MASCULINO
1º LUGAR: PEDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
2º LUGAR: ROBSON LUIS MARTINELLI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
3º LUGAR: PABLO ALEXANDRE JUNCOWSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
DECLAMAÇÃO XIRÚ FEMININO
1º LUGAR: GRACIELY RIBEIRO PENSO PEZZI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: MARCILEIA MORAS PIRES – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
DECLAMAÇÃO XIRÚ MASCULINO
1º LUGAR: JOSÉ MITIELO BENITES CORREA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
2º LUGAR: PEDRO A. DOS S. MACHADO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
3º LUGAR: CLÓVIS GRENZEL – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
POESIA INÉDITA
1º LUGAR: ELY DA SILVA POLICARPO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: ODILA SCHWINGEL LANGE – QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS
3º LUGAR: PEDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
CONTO
1º LUGAR: ODILA SCHWINGEL LANGE – QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS
TROVA
1º LUGAR: PEDRO A. DOS S. MACHADO – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: LEANDRO PEREIRA VELOZO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
CAMPEÃO MODALIDADE CAUSO, DECLAMAÇÃO, POESIA INÉDITA, CONTO E TROVA
CTG CHAMA CRIOULA S. G. DO OESTE
MODALIDADE CHULA MIRIM
1º LUGAR: KAYKY HENRIQUE FREITAS SANTOS – CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
2º LUGAR: PEDRO HENRIQUE SIMEI UZEIKA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
3º LUGAR: FERNANDO GOMES MORINIGO – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
CHULA JUVENIL
1º LUGAR: MATHEUS LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: JOÃO ARTHUR PESSATO – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
3º LUGAR: LEONARDO SIMEI UZEIKA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
CHULA ADULTO
1º LUGAR: VINICIUS FRANZEN KONIG – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: JUAN FERRAZ SILVA – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
CHULA XIRÚ
1º LUGAR: JAIME CHAVES LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
2º LUGAR: PABLO SCHIMIT BRASIL – NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO MIRIM
1º LUGAR: LUISA MEURER/LUIS ALEXANDRE THEBALDI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: CLARA IZA BORGMANN/FELIPE GABRIEL MEURER – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
3º LUGAR: JAMILYE MIRANDA MADALOZO/GABRIEL VINICIUS L. COUTINHO – CAMPOS DA VACARIA – SIDROLÂNDIA
DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO JUVENIL
1º LUGAR: GABRIELLY DE SÁ DELGADO/JOÃO PEDRO VAZ PERÓ – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: BIANCA DE CARVALHO DETONI/FELIPE MACHAJEVSKI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
3º LUGAR: MARIAH B. SANTOS/MATHEUS LEDESMA – CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO ADULTO
1º LUGAR: ISABELA ORTIZ CAPLI/ANTÔNIO LUCAS MEDEIROS – TROPEIROS DA QUERÊNCIA – CAMPO GRANDE
2º LUGAR: KATHERINE PEDERIVA SOUZA/PEDRO GARCIA PEREIRA – QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
3º LUGAR: MILENA POLIPPO FAGUNDES/VITOR FERREIRA SORDI – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO XIRÚ
1º LUGAR: GIOVANA PATRICIA FAGUNDES/FABIANO POLIPPO FAGUNDES – CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
CAMPEÃO MODALIDADE CHULA, DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO E BIRIVAS:
CTG CHAMA CRIOULA S. G. DO OESTE
MODALIDADE DANÇAS TRADICIONAIS
MELHOR ENTRADA XIRÚ
CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
MELHOR SAÍDA XIRÚ
CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
DANÇAS TRADICIONAIS XIRÚ
1º LUGAR: CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
2º LUGAR: CTG QUERÊNCIA DA SAUDADE – PONTA PORÃ
MELHOR ENTRADA MIRIM
CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
MELHOR SAÍDA MIRIM
CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
DANÇAS TRADICIONAIS MIRIM
1º LUGAR: CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: CTG RECANTO DA LAGUNA – LAGUNA CARAPÃ
3º LUGAR: CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO – CHAP. DO SUL
MELHOR ENTRADA JUVENIL
CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
MELHOR SAÍDA JUVENIL
CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
DANÇAS TRADICIONAIS JUVENIL
1º LUGAR: CTG RECANTO DA LAGUNA – LAGUNA CARAPÃ
2º LUGAR: CTG NOVA QUERÊNCIA – MARACAJU
3º LUGAR: CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
MELHOR ENTRADA ADULTO
CTG QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS
MELHOR SAÍDA ADULTO
CTG QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS
DANÇAS TRADICIONAIS ADULTO
1º LUGAR: CTG CHAMA CRIOULA – S. G. DO OESTE
2º LUGAR: CTG TROPEIRO VELHO – RIO BRILHANTE
3º LUGAR: CTG QUERÊNCIA DO SUL – DOURADOS
CAMPEÃO MODALIDADE DANÇAS TRADICIONAIS:
CTG CHAMA CRIOULA SÃO GABRIEL DO OESTE
BOCHA
CULTIVANDO A TRADIÇÃO
Dupla Feminina: Terceiro lugar (Madalena Tonezzer e Cleci Bogacki Roos)
Dupla Masculina: Primeiro lugar (Ilário K. Hass e Nelson Scheer)