Chapadão do Céu: Resultado da Bolsa de Estudo do ensino superior

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete foi realizada a prova objetiva para avaliação de conhecimentos, no Colégio Estadual Fruto da Terra, para os alunos selecionados de acordo com os quesitos constatados na Lei Municipal de nº 612/2006 e Lei nº 823/2010, ambas que autorizam a doação de bolsas de estudo para alunos do ensino superior. Após a análise e avaliação dos conhecimentos dos 27 alunos que participaram da seleção, foram classificados os primeiros quatro colocados, de acordo com a nota final por ordem decrescente:

NOME NOTA LAURA VETTORELLO KOSLOSKI 8,42 EDUARDA ISALENA PIRES VICENTE 7,74 MARIANA FEITOSA DE CARVALHO 7,67 TALITA SABRINA MAFRA ALVES 7,42

Segue abaixo os valores das bolsas.

1º Lugar – R$ 795,77

2º Lugar – R$ 717,52

3º Lugar – R$ 635,99

4º Lugar – R$ 557,71

Estes recursos doados, são provenientes do município.

Chapadão do Céu, 18 de dezembro de 2017.

ROGÉRIO PIANEZZOLA

Prefeito Municipal

LEA ROHRIG RIGODANZO

Secretária de Educação

ZILDA DOS ANJOS NEVES

Diretora Escolar

