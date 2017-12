Câmara reconhece relevância e importância da associação de moradores da comunidade da Lage

lém de ganhar asfalto e o projeto piloto de instalação de fossas ecológicas, a comunidade da Lage – que em 2017 completou 31 anos de fundação -, agora pode comemorar mais uma conquista. Isso porque a Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS aprovou o projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Moradores do Balneário da Lage. O título reconhece a associação como uma entidade prestadora de relevantes serviços para a sociedade.

O Projeto de Lei (PL) n° 393/2017, que declara de utilidade pública municipal a associação, foi proposto pelo vereador Lucas Lázaro Gerolomo, presidente da Câmara. A matéria foi apreciada e aprovada por unanimidade de votos na sessão legislativa realizada na segunda-feira (11/12), sancionada em seguida pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PMDB) e publicada no Diário Oficial Online de Costa Rica, na edição do dia 15 de dezembro de 2017, na página 08, em forma da Lei Municipal n° 1.385/2017. (Clique aqui para acessar).

“Graças a essa associação, e também por intermédio desta Casa de Leis junto ao Executivo Municipal, a Lage tem ganhado muito. São muitos benefícios que o poder público tem investido na Lage, como pavimento asfáltico, muro do cemitério e tantos outros, com valiosa contribuição dessa associação de moradores. E a declaração de utilidade pública vai facilitar o trânsito da associação para conseguir mais recursos para aquela comunidade”, explicou o vereador Lucas.

A Associação dos Moradores do Balneário da Lage foi fundada em novembro de 2015 e é presidida atualmente pelo comerciante Joarez dos Reis Prates. Ao longo dos dois anos de existência, a entidade vem promovendo atividades que visam melhorar a vida dos habitantes que residem na comunidade. Como resultado das ações diretas ou mesmo reivindicações junto a órgãos públicos, a associação conseguiu, entre outros resultados positivos, a oferta de cursos de informática para os moradores; a reforma do playground (parque infantil); a implantação de um alambrado na quadra esportiva; a disponibilização de um ônibus da Prefeitura, que transporta os habitantes uma vez por semana até a cidade; um projeto de alfabetização de adultos; a conquista de livros e computadores para uma biblioteca; a oferta de cursos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); a construção do muro do cemitério; e a pavimentação asfáltica das ruas e avenida da Lage, com a implantação de galerias pluviais.

“Parabenizo o autor do projeto, o vereador Lucas, e quero dizer para a comunidade da Lage que é assim mesmo que se faz. Montando uma associação, eles ficam fortalecidos, e com apoio desta Casa muitas conquistas virão para aquela localidade, que está sendo lembrada. Prova disso é o asfalto e o esgoto na Lage”, elogiou o vereador Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB).

A concessão do título de utilidade pública a entidades, fundações ou associações civis significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade. Com este documento, as organizações também se tornam aptas a obter recursos públicos.

Oficialmente, a comunidade da Lage se chama Loteamento Alves de Lima. Segundo o historiador Marlei Cunha, a origem do povoado remonta aos anos 1960. “Desde o início da década de 60, havia algumas casinhas em torno de um posto de gasolina do Flitz. No dia 20 de fevereiro de 1986, Expedito Baiano abriu o loteamento ‘Alves de Lima’, numa área de 54 hectares, 169 lotes, no distrito de Baús, Comarca de Costa Rica. Dali então, a população do patrimônio cresceu dia a dia, graças ao ideal de seu fundador que doava terreno a quem quisesse construir naquele trecho do mundo o seu lar”, conta Marlei, em tom poético.

A comunidade da Lage abriga um dos mais atrativos pontos turísticos de Costa Rica: o Parque Natural Municipal da Lage. O loteamento fica a 14 quilômetros de Costa Rica e é habitado por cerca de 30 famílias.

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: Google Earth

