Buscando a valorização das pessoas, prefeito e secretária entregam obras de melhorias em 4 unidades de Saúde de Costa Rica

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa acompanhada da secretária Municipal de Saúde Adriana Maura Maset Tobal entregaram na tarde de terça-feira, 19 de dezembro de 2017, obras de melhorias em quatros ESFs – Estratégia de Saúde da Família – sendo eles: São Francisco, Vila Nunes, Sonho Meu III e Central.

Na presença dos funcionários das quatro unidades de saúde, bem como dos vereadores Rosângela Marçal Paes (2ª secretária) e Claudomiro Martins Rosa (líder do prefeito), e da equipe de governo, o prefeito e a secretária também entregaram uma caminhonete S 10 0 KM para uso administrativo da Secretaria Municipal de saúde.

“Temos muitas conquistas esse ano, uma delas é que os usuários entenderam que a porta de entrada do SUS – Sistema Único de Saúde – são as ESF’s e não a FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica”, enfatizou a gestora da pasta Adriana Tobal ao lembrar que as unidades de saúde atendem mais de 6.200 famílias e que as adequações realizadas melhora significativamente o atendimento, além de valoriza as pessoas.

Em seu discurso, o prefeito lembrou que as adequações foram realizadas de modo diferente, “tudo foi feito com servidores da pasta ou diaristas e a compra direta dos materiais pela Secretaria Municipal de Saúde. Investir em Saúde, é cuidar das pessoas e dando seguimento a isso, entregamos mais essas melhorias à população para que cada vez sejamos excelência em Atenção Básica”, enfatizou Waldeli.

Por sua vez, o vice-prefeito Roberto Rodrigues que também esteve acompanhando a comitiva em todas as entregas de melhorias, destacou a união de toda equipe da saúde costarriquense. “Fico impressionado com tamanha qualidade na saúde de Costa Rica, e esse trabalho só é feito com a união de todas as equipes”.

Para a representante do Legislativo Municipal, vereadora Rosângela Marçal, Costa Rica se supera a cada dia. “Mesmo em época de crise a Administração Municipal investe na qualidade de vida das pessoas. Por onde andamos no Município vemos o crescimento passar, e identifico que é em todos os setores. Conte conosco prefeito Waldeli, para juntos fazermos uma Costa Rica cada dia melhor”.

Também acompanharam a comitiva do prefeito, os secretários Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento), Paulo Renato Andriani (Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle), Renato Barbosa de Melo (Obras Públicas), Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral (Educação), Keyler Simey Garcia Barbosa (Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura), e ainda os subsecretários Liliane de Campos (Administração) e Ivanildo Ferrari (Agricultura), e as assessoras Dulcinéia Rosa e Edna Maria, ambas da Secretaria de Educação.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura

