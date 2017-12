Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

K1 tenta convencer K2 a se afastar de Tato. Maria Eduarda pede para conversar com Roney. Gabriel se encanta com Keyla, que estranha a animação do rapaz. Keyla comenta sobre a obsessão de K2 por Tato. K1 registra MB perto de Moqueca e não gosta. K2 tenta provocar ciúmes em Tato. Todas as meninas ficam curiosas com Gabriel. Clara descobre que Felipe está apaixonado por outra menina. Na Balada Paz e Amor, todos instalam o aplicativo feito por Jota e Ellen. Guto e Juca disputam Benê. Maria Eduarda revela a Roney que Gabriel é seu filho.

TEMPO DE AMAR

Celeste explica a Celina que pediu que Alzira guardasse seu segredo para proteger Maria Vitória. Celina se ressente de ter sido enganada por Alzira e Bernardo. Alzira lamenta não encontrar sua aliança. Maria Vitória fala com Celeste sobre Vicente e afirma que ainda ama Inácio. Inácio encontra o falso bilhete da rádio escrito por Lucinda e acusa a esposa de manipulá-lo. Vicente e Olímpia se preocupam com o segredo que Conselheiro guarda de Celeste Hermínia. Lucinda ameaça Leonor e Gregório a defende. Inácio deixa a casa de Lucinda e ela se desespera. Inácio se abriga no cabaré de Lucerne. Moniz pede a José Augusto para alugar sua casa na Cidade do Porto. Moniz e José Augusto lamentam suas atitudes contra Mafalda. Lucinda exige que Justino revele o paradeiro de Inácio.

PEGA PEGA

Malagueta diz a Eric que confessará sua culpa à polícia. Lígia fica assustada quando Eric a questiona sobre o envolvimento de Maria Pia no acidente de Mirella. Lígia garante a Eric que Maria Pia não fez nada contra Mirella. Arlete incentiva Júlio a ir atrás de Antônia. Gabriel fica triste quando Douglas confirma que a mãe não o procurou. Adriano avisa a Dom que Sabine terá que colocar um marcapasso no coração. Douglas comenta com Eric que vislumbra perspectivas positivas para o Carioca Palace. Luiza procura Bebeth para conversar. Antônia se surpreende ao chegar a casa e ser abordada por Júlio.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Raquel dispensa Bruno ao saber que ele não se separou. Renato convence Lívia a deixar Tomaz visitar seu cachorro. Clara se impressiona com o jeito como Adinéia trata Samuel. Patrick diz como Clara pode descobrir se Samuel tem uma vida dupla. Laerte observa Duda beber. Clara pede que Patrick passe o Ano Novo com ela. Bruno se separa de Tônia e procura Raquel. Nicolau e Estevão não conseguem encontrar Diego e Melissa. Isabel e Raul reclamam com Vinícius da demora em encontrar sua filha. Nicácio se apresenta para as meninas do bordel. Sophia usa Vanessa em seu plano para se vingar de Mariano. Josafá se diverte com Tomaz. Mercedes obriga Cleo a devolver o dinheiro que ela pediu a Clara para ajudar Mariano. Renato confirma que Samuel mentiu, e Clara pensa em falar com Irene. Tomaz diz a Josafá que dormirá na casa de Mercedes. Vanessa se aproxima de Cleo. Tônia sai de casa. Bruno convida Nádia e Gustavo para passar o Ano Novo com ele e Raquel. Cleo diz a Mariano que pode trabalhar no bordel para ajudá-lo. Lívia proíbe Tomaz de ficar na casa de Mercedes.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Maria José deixa claro a Alessandro que não quer ser sua mulher só para lhe dar filhos enquanto ele leva vida de solteiro com suas ex-namoradas e admite que está com ciúmes. Raquel diz à mãe que pretende fazer um aborto. Pedro percebe o assédio de Roberto e pergunta que intenções tem com sua filha. Ele responde que gosta dela como irmã e aproveita para comentar com ele que conhece uma mulher idêntica a Maria José. Chucho, ao ver Pedro preocupado pergunta o que aconteceu e ele conta que mentiu para suas filhas quando disse que a mãe havia morrido. Na verdade, ela o abandonou levando Sandra, a irmã gêmea de Maria José e que Roberto lhe disse que ela está morando na Espanha. Fernando exige de Bruno uma explicação sobre seu relacionamento com sua irmã, Kátia. Debochado, Bruno responde que um homem vivido como ele jamais se interessaria por uma garotinha e Fernando diz que se estiver mentindo vai denunciá-lo por corrupção de menores. Sandra ameaça se prostituir se a mãe não reativar seus cartões de crédito. Roberto diz a Raquel que está disposto a lhe dar o divórcio se lhe entregar o bebê. Bruno descobre o plano de Alessandro e Maria José de vender ações a Maura em troca de seu voto. Furioso ele chantageia Maria José e ameaça colocar seu pai na cadeia se não votar nele para presidência da empresa.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Depois da apresentação Fernanda sofre um desmaio. Carlos se desespera ao ver que a mãe não acorda do coma. A médica do presídio diz a Fernanda que ela está grávida. Pedro avisa Amélia que encontrou seu pai. Maribel aconselha Fernanda a contar a Pedro sobre a gravidez e pede a ele que cuide de seu bebê. Amélia quer ir buscar o pai, mas Pedro pede que confie nele. A diretora do presídio sugere a Fernanda que dê seu filho em adoção. Pedro decide tirar Fernando do asilo e José tem medo de que os descubram. Pedro comunica seu plano a Fernando. Xavier visita Fernanda e ela conta que está grávida. Pedro consegue tirar Fernando do asilo e ele se reencontra com Amélia. Branca sugere que Fernando viva com ela por um tempo. Mariana fica furiosa ao receber a notícia de que seu pai desapareceu do asilo. Dr. Marcos examina o Sr. Fernando e diz que vai começar o tratamento do zero. Amélia pede ao médico que seja discreto. Dr. Inácio previne Amélia e diz que Mariana pode mandá-la para a cadeia. Fernanda conta a Pedro que está grávida.

CARINHA DE ANJO

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Selena encontra Marion no castelo de Valedo e pergunta o que ela está fazendo lá. Selena irritada, está diante de Severo e os dois discutem diante de Leocádia, que só observa. Leocádia diz a Severo que se ele trouxer Selena para o castelo terá problemas em dobro. Enrico e Pietra se abraçam e conversam. Enrico diz que o povo não precisa de um líder como Severo. Enrico diz à Pietra que vai esperar por ela o tempo que for preciso e a beija. Marion está dormindo e acorda ao ouvir a porta rangendo ao abrir. Marion espreguiça e vira, deparando-se com Selena que a ameaça com uma adaga.

APOCALIPSE

César decide se consultar com o pastor Ezequiel. Isabela encontra com o professor Rodrigo e fala de sua vontade de estudar arqueologia em Israel. Benjamim pede para André ajuda-lo a hackear Ricardo. O Anticristo conversa com o assistente Luca e fala de seu interesse nos projetos de robótica de Benjamin. Stefano consola Verônica e é observado por Vittorio. Jonas se desculpa com Ezequiel. Bruno e Talita estranham o comportamento de Esmirna. Laodiceia diz que a vida da neta é cuidar de uma idosa. Alice ensaia no bar de Diogo. Tamar tenta acalmar Hanna, que está triste por não ter tido filhos. Zoe e Benjamin passeiam em Nova Iorque. Débora fica irritada ao ver o marido acompanhado de Ariela.

