Prefeitura de Chapadão do Sul e IEL abrem programa de estágio no Executivo Municipal para 2018

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que estão abertas as inscrições para a seleção de estagiários, por meio programa de Estágio do IEL, para seleção de estagiários para o Executivo Municipal.

Quem deseja realizar a inscrição e pleitear vaga para 2018 deve procurar a Secretaria de Assistência Social (localizada Rua sete, nº 371, Centro) para realização do cadastro. Quem já tem cadastro deverá também ir até a Secretaria para atualização do mesmo, quem não fizer, não concorrerá a vaga.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-2828, com Maristela.

