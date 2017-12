Paraíso das Águas: Câmara Municipal abre inscrição para Concurso Público

Iniciam na próxima terça-feira (26/12) as inscrições para o primeiro concurso público da câmara municipal de Paraíso das Águas. Estão sendo ofertadas 03 vagas para profissionais com nível fundamental completo, nível médio e superior.

Para o nível fundamental completo, a vaga é de Auxiliar de Serviços Gerais (1), com vencimento base inicial de R$ 1.020,00. Para o nível médio é para o cargo de Assistente Legislativo (1) com vencimento base inicial de R$ 1.660,00. Para o nível superior, há vaga para Analista de Planejamento e Controle (1) e vencimento base inicial de R$ 4.305,00. Todos os cargos, a jornada de trabalho são de 40 horas semanais.

O concurso será executado pela SIGMA Assessoria em três etapas: Sendo a primeira de provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, a segunda etapa de prova prática para o cargo de Assistente Legislativo; e a terceira etapa de avaliação dos títulos para todos os candidatos aprovados na primeira e segunda etapas, conforme o caso.

As provas escritas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 18/02/2018 em local a ser definido através de edital.

Para participar do concurso, além de atender aos requisitos de escolaridade, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico http://www.sigmams.com.br durante o período de inscrição de 26/12 a 05/01/2018. Além disso, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 65,00 e 99,00 conforme a escolaridade do cargo.

Para o atual Presidente da Câmara Municipal, Vereador Anízio Sobrinho, a realização do concurso público representa uma importante conquista para toda a comunidade, haja vista, ser o primeiro concurso público realizado pelo Poder Legislativo, nestes 5 anos de emancipação político-administrativa de Paraíso das Águas.

“É com imenso prazer que temos esta oportunidade de realizar o concurso público, pois estamos atendendo os princípios que regem a administração pública, além de ser um anseio da população, ressaltou o Presidente”.

Finalmente, a Comissão de Concurso Público, orienta as pessoas interessadas que antes de procederem a realização das inscrições, que realize minuciosa leitura no Edital nº 001/2017, que encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:http://www.camaraparaisodasaguas.ms.gov.br e http://www.sigmams.com.br.

