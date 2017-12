Morreu Adeilton o “baixinho fotografo”

Adeilton faleceu na segunda-feira, 18, às 6h, o ex-morador de Cassilândia, Adeilton Rodrigues da Silva, de 52 anos, que era fotógrafo e ourives. Era filho de Alexandre Rodrigues da Silva e Dorvalice.

Ultimamente Adeilton estava morando na cidade de Chapadão do Céu;

Ele nasceu em Paranaíba, morou em Cassilândia durante muitos anos e morava havia uns 15 anos no Chapadão do Céu – GO . Era solteiro e não deixa filhos. Ele tem dois irmãos morando em Cassilândia: Mariinha Manicure e o pedreiro Natal. Adeilton, que era conhecido como “Baixinho”, trabalhou em Cassilândia e Chapadão do Sul como fotografo.

Adeilton faleceu vítima de câncer na Santa Casa de Paranaíba, o velório está acontecendo na Unapaz e o sepultamento será amanhã às 15h no Cemitério Municipal Valdomiro Pontes, em Cassilândia

